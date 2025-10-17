O fetiță de 6 ani a fost rănită în toaleta Palatului Copiilor din Arad. I-a căzut în cap o bucată de faianță

Stiri actuale
17-10-2025 | 14:00
×
Codul embed a fost copiat

Caz revoltător la Arad. O fetiță de șase ani a fost rănită în toaleta Palatului Copiilor, după ce o bucată de faianță s-a desprins de pe perete, de la o înălţime de doi metri și i-au căzut copilei în cap.

autor
Roxana Tivadar

Fetiţa participa la cursurile organizate la Palatul Copiilor.

La un moment dat a mers la toaletă, şi atunci a fost lovită în cap de bucăţile de faianţă. Tatăl ei a dus-o la spital, pentru verificări, dar nu a rămas internată.

Palatul Copiilor din Arad funcționează momentan într-o clădire veche, unde plăteşte lunar chirie de 10.000 de lei. Drept urmare, instituţia nu poate face reparaţii.

Revoltător este că se lucrează la o nouă clădire pentru palatul copiilor încă din 2008, dar nici măcar acum nu au fost finalizate.

Citește și
Ionut Mosteanu
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu: Propaganda rusă încearcă să denigreze imaginea Armatei Române

S-au investit în noua clădire 35 de milioane de lei până acum, însă, potrivit inspectoratului şcolar, nu poate fi dată în folosinţă, pentru că nu este racordată la reţeaua de electricitate.

Palatul Copiilor a transmis că după incident, toaleta respectivă a fost închisă, iar accesul în zonele considerate nesigure a fost restricționat.

Peste 2.500 de copii participă în fiecare an la cursurile organizate acolo.

Sursa: Pro TV

Etichete: arad, copil, faianta, Palatul Copiilor,

Dată publicare: 17-10-2025 14:00

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Real Madrid l-a încărcat pe Mbappe cu o ”bestie” de 100.000€: Cum arată noul bolid al francezului, care nu are însă permis!
FOTO Real Madrid l-a încărcat pe Mbappe cu o ”bestie” de 100.000€: Cum arată noul bolid al francezului, care nu are însă permis!
Citește și...
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu: Propaganda rusă încearcă să denigreze imaginea Armatei Române
Stiri actuale
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu: Propaganda rusă încearcă să denigreze imaginea Armatei Române

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, vineri, în Prahova, că Armata Română face exerciţii, oamenii sunt echipaţi, primesc echipament şi tot ce trebuie, însă există anumite narative ale propagandei ruse pentru a denigra armata. 

Distrigaz Sud oprește furnizarea de gaz pe un important bulevard din București. Defecțiune depistată după explozia din Rahova
Stiri actuale
Distrigaz Sud oprește furnizarea de gaz pe un important bulevard din București. Defecțiune depistată după explozia din Rahova

Alimentarea cu gaze naturale pe Bulevardul Carol, din sectorul 3 al Capitalei, a fost sistată temporar, vineri, ca urmare a unui defect depistat în cadrul reţelei de distribuţie, informează Distrigaz Sud Reţele.

Romgaz a dat în judecată Comisia Europeană la Curtea de Justiţie a UE. Acuză reglementări incorecte și riscante
Stiri actuale
Romgaz a dat în judecată Comisia Europeană la Curtea de Justiţie a UE. Acuză reglementări incorecte și riscante

Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producători de gaze din România, a dat în judecată Comisia Europeană la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

 

Recomandări
Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat
Stiri actuale
Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat

O explozie a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etaje din București, pe Calea Rahovei. Cumplita deflagrație a făcut mai multe victime. Un bilanț provizoriu arată că 3 oameni au murit, iar mai mulți au fost grav răniți.

 
Explozia din Rahova. ANRE: Gazele au fost sigilate joi, sigiliul rupt vineri, înaintea deflagrației. Precizări Distrigaz Sud
Stiri actuale
Explozia din Rahova. ANRE: Gazele au fost sigilate joi, sigiliul rupt vineri, înaintea deflagrației. Precizări Distrigaz Sud

Gazele de la blocul distrus vineri în explozia din Rahova au fost sigilate de Distrigaz Sud Rețele joi, dar cineva a rupt sigiliul vineri, iar la scurt timp după asta a avut loc catastrofala deflagrație, potrivit ANRE.

Trump îl primește astăzi pe Zelenski, la Washington. „Putin este îngrijorat de eventuala livrare a rachetelor Tomahawk”
Stiri externe
Trump îl primește astăzi pe Zelenski, la Washington. „Putin este îngrijorat de eventuala livrare a rachetelor Tomahawk”

O avalanşă de acţiuni diplomatice cu miză mare, orchestrată de preşedintele american Donald Trump, a imprimat o nouă incertitudine în relaţia dintre Washington şi Kiev.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 17 Octombrie 2025

46:23

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28