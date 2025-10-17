O fetiță de 6 ani a fost rănită în toaleta Palatului Copiilor din Arad. I-a căzut în cap o bucată de faianță

Caz revoltător la Arad. O fetiță de șase ani a fost rănită în toaleta Palatului Copiilor, după ce o bucată de faianță s-a desprins de pe perete, de la o înălţime de doi metri și i-au căzut copilei în cap.

Fetiţa participa la cursurile organizate la Palatul Copiilor.

La un moment dat a mers la toaletă, şi atunci a fost lovită în cap de bucăţile de faianţă. Tatăl ei a dus-o la spital, pentru verificări, dar nu a rămas internată.

Palatul Copiilor din Arad funcționează momentan într-o clădire veche, unde plăteşte lunar chirie de 10.000 de lei. Drept urmare, instituţia nu poate face reparaţii.

Revoltător este că se lucrează la o nouă clădire pentru palatul copiilor încă din 2008, dar nici măcar acum nu au fost finalizate.

S-au investit în noua clădire 35 de milioane de lei până acum, însă, potrivit inspectoratului şcolar, nu poate fi dată în folosinţă, pentru că nu este racordată la reţeaua de electricitate.

Palatul Copiilor a transmis că după incident, toaleta respectivă a fost închisă, iar accesul în zonele considerate nesigure a fost restricționat.

Peste 2.500 de copii participă în fiecare an la cursurile organizate acolo.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













