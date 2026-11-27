O mamă, jignită de un șofer Uber din cauza fiicei sale cu dizabilități: „Ia-ți bolnava de aici! Nu duc handicapați!”
Mădălina Radu Turza, fost consilier de stat, anunţă că a depus plângere penală după ce un şofer al unei companii de transport alternativ a refuzat să o transporte pe ea şi pe fiica sa de la spital.
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„Să moară mama, ia-ţi bolnava de aici! Ieşi, ieşi, că nu duc handicapaţi!”, ar fi fost cuvintele adresate de şofer, potrivit relatării făcute de aceasta, relatează News.ro.
Mădălina Radu Turza, activistă pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi, fost consilier de stat şi mama unei fetiţe, anunţă, pe reţelele de socializare, că a depus plângere penală după ce un şofer al unei companii, care s-a prezentat la un spital pentru a le prelua pe ea şi pe fetiţa ei, a refuzat cursa, pe motiv că fiica ei ar avea o dizabilitate.
Într-o relatare pe social media, Mădălina Radu Turza a povestit că, în seara zilei de miercuri 15 noiembrie, după ora 22.00 a chemat un autovehicul care face transport alternativ sub sigla Uber pentru le prelua, pe ea şi pe fiica ei, de la un spital. Femeia a cerut cursă premium, care costa aproape 100 lei.
„După ce aştept peste zece minute, vine această Dacie LOGAN IF91RCH. Clara se suie şi eu în spate. Nu apuc să închid uşa şi şoferul întoarce capul şi zice: "Să moară mama ia-ţi bolnava de aici. Ieşi, ieşi ca nu duc handicapaţi". O apucă cu mâna de fular pe Clara şi vocifera în ţigăneşte ceva şi mai zicea să moară mama. Deschid uşa în şoc, trag copilul după mine şi aud cele mai oribile lucruri. Fularul rămâne agăţat în uşă şi pleacă în trombă. Rămân în miez de noapte în frig, cu un copil proaspăt ieşit de la urgenţă, care de abia se ţine pe picioare, transpirată, post branulă şi perfuzii, în stradă, în îngheţ de frig”, a povestit fostul consilier de stat, pe Facebook.
Aceasta a precizat că a chemat un alt şofer, care a venit după 10 minute.
„Vine altcineva care nu vorbeşte română, dar suficient de perspicace să gesticuleze să nu pună picioarele pe canapea. Dar ne duce acasă”, spune ea.
Mădălina Turza a anunţat, o zi mai tîrziu, că a depus plângere penală la Poliţia Capitalei în urma incidentului, solicitând „conservarea urgentă a probelor”.
Ea precizează că va depune şi plângere la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor împotriva UBER Romania.
„Ceea ce ni s-a întâmplat mie şi Clarei ridică întrebări care depăşesc cu mult cazul nostru personal. Întrebări despre siguranţa pasagerilor, despre protecţia persoanelor vulnerabile şi despre responsabilitatea platformelor de transport alternativ. Voi iniţia un demers pentru modificarea şi completarea legislaţiei care reglementează serviciile de ridesharing în România. Nu vreau doar ca o persoană să răspundă pentru propriile fapte. Vreau să existe garanţii reale pentru ca asemenea situaţii să fie prevenite, raportate şi sancţionate eficient”, precizeză Mădălina Radu Turza.
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