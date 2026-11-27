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Băiatul a devenit agresiv verbal sub ochii colegilor, după ce fost îndemnat să lase telefonul mobil pe catedră în timpul orei. Deși psihologul școlar a intervenit la timp, doar agenții de poliție l-au putut liniști pe copil.

Incidentul s-a petrecut într-o școală gimnazială de la marginea orașului Cluj-Napoca. În momentul în care profesoara de limba română i-ar fi cerut unui elev să lase telefonul și să fie atent la oră, acesta ar fi devenit agresiv.

Mihaela Păvăluță, directoarea școlii: „A înjurat, înjură și vorbește vulgar, că o bate pe doamna profesoară. I s-ar fi cerut să pună telefonul pe catedră, atât. Noi mergem pe procedura de violență, analizăm, verificăm."

Părinții elevului și cei de la Protecția Copilului au aflat despre incident, însă la școală a fost chemat și un echipaj de poliție pentru ca lucrurile să nu degenereze.

Corespondent Pro TV: „Potrivit Inspectoratului Școlar, elevul de 14 ani nu se află la prima abatere. Acesta ar fi amenințat în trecut și alte cadre didactice din aceeași școală. Reprezentanții unității de învățământ spun că, în mai multe rânduri, au fost nevoiți să solicite intervenția polițiștilor. De această dată a fost reținut”.

Iuhos Lenke, psiholog: „Acum copiii de vârste diferite ating foarte ușor agresivitatea, le este foarte ușor această componentă de a ieși din grup. Nu doar pentru atenție fac acest lucru ci efectiv pentru că duc lipsă, o lipsă emoțională de acasă."

Chiar la începutul acestei luni, alți doi elevi de 14 și 15 ani de la o altă școală din județul Cluj au fost reținuti după ce au rănit cu un cuțit un coleg mai mic.

Ionuț Cocan, avocat drept penal: „Pentru a răspunde penal, un minor ce a împlinit vârsta de 14 ani până la 16 ani trebuie să se dovedească că ar avea discernământ. Fără acea dovadă minorul respectiv nu va fi tras la răspundere penală”.

În România copiii au voie să folosească telefoanele doar la solicitarea profesorilor, în scop educativ. Altfel, telefoanele sunt predate la începutul cursurilor pentru ca elevii să nu fie distrași de ecrane.

Potrivit unui proiect de lege aflat în Senat, telefoanele mobile ar putea fi interzise în toate școlile din țară, inclusiv în timpul pauzelor.

Băiatul care și-a amenințat profesoara de limba română și-a petrecut noaptea în arest. Acum este cercetat în libertate pentru amenințare.