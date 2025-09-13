Turiștii se bucură la mare de vreme frumoasă și prețuri mai mici. Cazarea e mai ieftină și cu 80% în extrasezon

Stiri Turism
13-09-2025 | 19:23
Pe litoral, vara mai are încă resurse. Au fost 26 de grade la umbră în Mamaia, așa că turiștii s-au bucurat de soare și chiar o baie în mare.  

autor
Yvette Mîrza

La prânz, atenția lor s-a mutat spre preparatele de la un festival gastronomic, unde cele mai mari tentații au fost peștele și fructele de mare pe plită.

Deși sezonul estival s-a încheiat, plaja din Mamaia a fost animată. Pe șezlong ori pe cearșaf, turiștii s-au bucurat de o zi veritabilă de vară târzie. Apa mării încă este caldă, are 23 de grade Celsius.

Pe nisip se mai găsesc șezlonguri la prețuri mult mai mici decât în sezon.

Răzvan Chițan, manager plajă: "Vremea e superbă, oamenii profită de acest aspect, profită de prețurile mici din extrasezon. Un șezlong este 15 lei, o bere este 7 lei, o apă 5 lei, adică sunt prețuri de sfârșit de sezon".

Turiștii s-au desfătat apoi la un festival gastronomic, unde bucătarii au gătit pentru ei pește și fructe de mare.

Radu Zărnescu, bucătar: "Avem o sesiune demonstrativă de fructe de mare, încercăm să venim tot timpul cu ceva nou, cu ceva aparte. Acuma avem niște tentacule de calamar care au fost pregătite în prealabil, marinate și aici avem ceva mai interesant, este un smoker American Texan, a fost crudă, am fiert-o în vin roșu vreo 6 ore".

Florian Zeca, bucătar: "Avem o plachie de păstrugă, gătită în untură de mangaliță, cu multe legume. Miroase senzațional! Da. Cu pasta de tomate, pasta de ardei făcute de noi în casă, e ceva deosebit".

Nevem Bremec, bucătar: "Astăzi pregătim un preparat traditional croat numit gregada, o tocană de pește, cu midii, calamari și caracatiță".

Programul ”Litoralul pentru toți” continuă până pe 30 septembrie

La festival au participat peste 100 de bucătari, amatori și profesioniști, din 12 țări.

Weekendul acesta sunt aproape 20.000 de turiști în stațiunile de pe litoral. Cei mai mulți au ales stațiunea Mamaia și Eforie Nord, iar cele mai multe rezervări au fost făcute la hotelurile de 3 și 4 stele, care au și centre SPA sau locuri de joacă pentru copii.

Este în desfășurare încă și programul ”Litoralul pentru toți”, până pe data de 30 septembrie și puteți să găsiți cazare mai ieftină chiar și cu 70-80% față de vârful de sezon. În această perioadă sunt deschise peste 100 de hoteluri pe întreg litoralul.

Vremea se anunță bună la mare și zilele viitoare, cu șanse mici de ploaie. Vom avea un soare generos, în jur de 25 de grade Celsius, apa mării este încă bună pentru baie, iar indexul radiațiilor uv nu depășește 6 pe o scară până la 11. 

