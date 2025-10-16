Studenții au dat startul petrecerilor din noul an universitar. Gașca cu Chitara a umplut campusul de energie. „E distracție”

Studenții au început petrecerile în noul an universitar. Miercuri seară, atmosfera s-a încins în campusul din Grozăvești.

Gașca cu Chitara a interpretat cele mai cunoscute piese din anii de facultate. Deși a fost frig, dansul le-a ținut de cald tinerilor.

Terasa unui bar din campusul studențesc Grozăvești din București a fost gazda petrecerii cu muzică la chitară.

Corespondent Știrile PRO TV: „Pe terasa din campusul din Grozăvești nu mai este loc să intri. Mulți dintre studenți au rămas afară și îi ascultă pe cei de la Gașca cu Chitara. Cântă, dansează și se încălzesc pe cele mai frumoase melodii românești.”

Printre cei prezenți s-au aflat și mulți boboci, care abia descoperă adevărata viață de student.

Fată: „E distracție, e atmosferă studențească.”

Băiat: „Pentru studenți este locul perfect unde te poți aduna.”

Grup: „M-aș întoarce aici mâine dimineață la 8 când trebuie să mă duc la facultate. În fiecare zi dacă s-ar putea, joi, că vineri nu am ore.”

Băiat: „Eu mi-am dorit, eu i-am adus pe prietenii mei.”

Nu au lipsit nici veteranii serilor cu chitară.

Fată: „De 4 ani, oamenii ăștia îmi dau vibe superb și, deși nu mai stau aici, e superb, de fiecare dată păstrăm tradiția asta an de an.”

Cristian Dascălu, fondator Gașca de Chitară din Grozăvești: „A fost o seară de rămas în amintire, puțin răgușit. Era plin, oamenii săreau, se îmbulzeau într-un mod bun. Mi se pare magic să putem să venim în persoană să ne bucurăm împreună.”

Valentin Adam, fondator Gașca de Chitară din Grozăvești: „Oamenii vin cu o energie pozitivă și de asta este entuziasmant pentru noi să organizăm în continuare evenimente de genul acesta.”

