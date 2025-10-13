„Greva” studenților la Universitatea de Arhitectură din București. Nu mai vor să vină la cursuri de frica ploșnițelor

Mai mulți studenți de la Universitatea de Arhitectură din București nu mai vor să meargă la cursuri din cauza ploșnițelor.

Au inițiat și o acțiune de boicot și spun că universitatea i-a acuzat că ei ar fi adus ploșnițele în sălile de clasă. Deși reprezentanții instituției au făcut două dezinsecții, spun că nu au văzut până acum nicio ploșniță, doar gândaci morți.

Videoclipuri şi poze au fost făcute de studenţii Universităţii de arhitectură şi urbanism din Bucureşti „Ion Mincu”. În urmă cu o săptămână au apărut primele imagini cu ploșnițe în sălile de clasă.

Studenți: „Au invadat iniţial două din trei săli, noi am raportat mai departe conducerii, dar am fost luaţi în derâdere, ni s-a spus ca multe ploşniţe au fost aduse chiar de studenţi. La insistenţele noastre, până la urmă au zis că încearcă să facă o dezinsecţie. Avem colegi care au dus acasă aceste ploşniţe şi deja au fost infestaţi". (...)

„Cumva au vrut să facă o glumă, spunând că ploşniţele au călătorit cu trenul, cu studenţii"

Patru săli de curs au trecut, după plângerile studenților, printr-un proces de dezinsecţie şi au rămas închise până la rapel. Sălile, spune conducerea universității, au fost controlate atunci, nefiind găsite alte insecte.

În aceeași zi însă studenții au găsit ploșnițe în alte clase. A avut loc o nouă inspecție urmată de o dezinsecție generală. Reprezentanţii universității spun că nici ei, nici echipele de dezinsecție nu au găsit ploșnițe în interior.

Lorin Niculae, prorector comunicare: „Nu au fost găsite insecte vii. Au fost găsite insecte gen gândac, dar imediat după ce am terminat noi această inspecție, a venit echipa de dezinsecţie şi dânşii au făcut dezinsecţie în toate spaţiile universităţii”.

Reporter: Dar aţi văzut şi dvs. videoclipurile şi pozele studenţilor?

Lorin Niculae, prorector comunicare: „Cu siguranţă că le-am văzut, dar nu sunt biolog, nu am competențe în direcţia aceasta, nu ştiu ce erau acele gângănii, poate că erau ploşniţe"

Studenții spun că nu este prima dată când conducerea minimizează anumite probleme. În urmă cu doi ani, un șobolan mort a fost găsit într-o sală a Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu". Pentru că a fost găsit sub calorifer, iar universitatea se confrunta atunci cu probleme de încălzire, studenții au crezut că șobolanul ar fi murit înghețat.

Student: „S-au mai dat ştiri şi despre şobolani la noi în facultate, au fost video-uri şi cu şoareci la noi în facultate, gândacii îi ştiam şi noi, da oarecum, n-o vedeam o problemă atât de gravă ca ploşniţele, care sunt chiar o infestaţie şi e mult mai rău să le aduci acasă"

Pentru că problema ploșnițelor a fost considerată una gravă de studenți, peste 700 dintre ei au semnat o petiție în acest sens și mulţi au decis să nu mai vină la scoală, deși cursurile s-au desfășurat normal.

