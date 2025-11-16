Singurul restaurant din lume care și-a dublat profitul după un taifun. „Copiii sunt mai liniștiți”

16-11-2025 | 08:40
copil restaurant apa

Un restaurant din Thailanda este, cel mai probabil, singurul din lume care a avut de câștigat de pe urma unui taifun.

autor
Stirileprotv

Localul, inundat după ce râul din apropiere a ieșit din matcă, a devenit peste noapte foarte căutat. Clienții iau masa cu apă până la genunchi, în compania peștilor care înoată printre mese.

La aproape 30 de kilometri de Bangkok, la piciorul unui pod rutier, restaurantul este plin de oameni, chiar dacă stă... jumătate sub apă. Se întâmplă după ce râul s-a revărsat în timpul taifunului Kalmaegi.

Pornkamol Prangprempree, proprietara restaurantului Pa Jit: „La început, când a venit inundația, am crezut că sigur nu vor fi clienți. Cum să vină dacă e apă? Pregătisem pui și eram îngrijorată că nu o să-l vând, dar apoi un client a postat online că sunt pești aici. Apoi au început să vină mulți oameni să mănânce. Era peste tot pe rețelele sociale, așa că a venit foarte multă lume."

Încălțați cu cizme de cauciuc, chelnerii duc boluri cu supă de pește sau tăiței cu pui de la o masă la alta. Clienții sunt mai interesați, totuși, să pozeze peștii sau să le arunce mâncare, ca să-i vadă agitându-se.

incendiu restaurant ct
Un incendiu a stârnit panică într-un restaurant din Constanța. Un burlan a luat foc

Pornkamol Prangprempree, proprietara restaurantului Pa Jit: „Afacerea merge mai bine când este inundație. Da, copiii vin să se joace în apă, să se uite la pești și să mănânce tăiței. Vin aici pentru un fel de spa pentru picioare și să se joace cu peștii. Pot să garantez că nu mai e alt loc ca acesta aici. Doar noi suntem... primii și singurii.

Chomphunuth Khantaniti, client: Cred că e bine, pentru că putem aduce copiii aici. Când copiii văd peștii, devin mai liniștiți.

Proprietara restaurantului spune că afacerile merg de minune, iar profitul s-a dublat.

Bella Windy, client:Această experiență e ceea ce te atrage la acest restaurant. Se întâmplă rar să vezi așa ceva.

Fanii restaurantului inundat se mai pot bucura de această experiență încă vreo câteva săptămâni, cât mai durează sezonul ploios.

Sursa: Pro TV

Etichete: copii, apa, restaurant, tailanda,

Dată publicare: 16-11-2025 08:33

