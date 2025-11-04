A fost reținut complicele soților Bellantoni. A lovit doi pensionari, împreună cu Domenico

Polițiștii au reținut un tânăr bănuit că a lovit doi pensionari în curtea unui restaurant din București.

În același dosar, deschis pentru tâlhărie calificată și complicitate, au fost reținuți și arestați luni patronii localului, Amalia Bellantoni, fostă membră în partidul SOS România, și soțul acesteia, Domenico.

Corespondent Știrile ProTV: „Tânărul de 22 de ani, cetățean italian, era căutat de poliție încă din seara zilei de 30 octombrie, atunci când s-a petrecut incidentul. A fost reperat luni seară, pe raza județului Călărași. Un echipaj de poliție l-a oprit în trafic. Era într-o mașină cu familia, i s-a explicat despre ce este vorba. A dat de înțeles că nu știe nimic din cele întâmplate. După ce polițiștii au confirmat identitatea, l-au dus la Secția 8 Poliție, aici, în Capitală, unde a fost deschis dosarul penal în care sunt cercetați și soții Bellantoni.

Acest tânăr italian, în continuare, le-a explicat polițiștilor că nu cunoaște nimic despre cele întâmplate. A cerut să fie asistat de un avocat. Marți urmează să fie audiat și, cel mai probabil, polițiștii îl vor duce și pe el în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Este cercetat pentru loviri și alte violențe, alături de Domenico Bellantoni. El a fost identificat de către cei doi pensionari agresați ca fiind unul dintre autorii atacului.

Cei doi bătrâni au fost loviți cu picioarele, cu pumnii și cu un obiect contondent la nivelul capului, după un conflict pe care l-au avut în curte. Vorbim despre o curte comună în care sunt mai mulți proprietari, inclusiv soții Bellantoni, care își desfășoară acolo și activitatea restaurantului. Din spusele avocatului soților Bellantoni, există acest conflict, e unul mai vechi, și mai sunt și alte dosare în instanță.

Cât despre soții Bellantoni, vă reamintesc că Amalia a fost arestată la domiciliu, iar soțul ei, Domenico, a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Ambii au contestat această măsură.”

