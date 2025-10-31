Tertipul folosit de un client care a fugit dintr-un restaurant fără să plătească, în Brașov. S-a îmulțit numărul „fugarilor”

Tot mai mulți clienți lasă în urmă farfurii goale și note de plată neatinse. Restaurantele din toată țara se confruntă cu un val de „dispariții” la finalul mesei; oameni care mănâncă pe săturate și pleacă fără să achite.

Cei prinși ajung să dea explicații în fața legii, însă asemenea cazuri sunt rare. Sociologii spun că fenomenul e alimentat și de provocările virale din mediul online.

Camerele de supraveghere dintr-un restaurant din Brașov au surprins momentele în care două cupluri se așează la masă, comandă, mănâncă și pleacă fără să plătească.

Valentin Agache, osăpătar: „Mi-au comandat desertul, eu am mers la bucătărie să transmit bucătarilor, ei între timp au ieșit la țigară, între ghilimele, eu am observat că nu mai aveau nimic pe masă și mi-am dat seama că au plecat.”

Nota de plată era de aproape 400 de lei. În acest caz, jandarmii au aflat repede cine erau clienții care au transformat prânzul într-o evadare și acum aventura lor culinară continuă cu un dosar de abuz de încredere.

Denisa Dogaru, proprietara restaurantului: „Nu suntem la prima întâmplare de acest gen. Aveau special o geacă cu două fețe, adică a venit cu geaca albastră, iar apoi când s-a ridicat, și-a întors geaca pe partea roșie.”

La terasele din Piața Sfatului din Brașov, poveștile sunt asemănătoare.

Corina Verlot, proprietara unui restaurant: „Se întâmplă mult mai des și se întâmplă de la oameni de la care chiar nu ne aşteptam, de la familii cu copii la care nota era destul de mare, de la 400 lei în sus, au plecat pur și simplu.”

Corespondent PROTV: „Ospătarii spun că cei care au astfel de intenții sunt greu de prins, mai ales dacă se așează la mesele de la marginea terasei. După ce mănâncă, se ridică și se pierd prin mulțime.”

Unii clienți pleacă nu doar cu burta plină, ci și cu scaune, pături sau decorațiuni din restaurante.

Nicoleta Oprică, proprietara unui restaurant: „De la suportul de şerveţele, până la lămpile pe care noi le avem pe mese.”

La Cluj-Napoca, un client a luat și mâncare la pachet - fără să achite nota de 250 de lei.

Mircea Buteanu, proprietarul unui restaurant: „Ce este mai frapant este că nu cei amărâți pleacă fără să plătească, ci cei care au de unde să plătească, dar nu vor. Și mai surprinzător este că sunt în proporție de 70% străini.”

Ioan Hosu, sociolog: „Pentru unii este o formă de divertisment. Poate fi și o rebeliune a bunului simț.”

Sociologii spun că astfel de comportamente sunt amplificate și de provocări online.

