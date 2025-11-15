Un incendiu a stârnit panică într-un restaurant din Constanța. Un burlan a luat foc

Stiri actuale
15-11-2025 | 07:59
incendiu restaurant ct
Pro TV

Panică vineri seară într-un restaurant din Constanța, după ce în bucătărie a izbucnit un incendiu.

autor
Yvette Mîrza

Cele 40 de persoane care se aflau în local au ieșit singure, în timp ce salvatorii au stins focul.

Trrei autospeciale au intervenit în zonă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Flăcările ar fi izbucnit de la burlanul de evacuare. Pagubele materiale sunt minore.

Sursa: Pro TV

Etichete: constanta, incendiu, restaurant,

Dată publicare: 15-11-2025 07:55

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Mesajul COSR după ce Gabi Szabo a împlinit 50 de ani: ”Sportivă de aur! Eveniment deosebit”
GALERIE FOTO Mesajul COSR după ce Gabi Szabo a împlinit 50 de ani: ”Sportivă de aur! Eveniment deosebit”
Citește și...
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș, produsă de o butelie GPL. Două persoane au suferit arsuri
Stiri actuale
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș, produsă de o butelie GPL. Două persoane au suferit arsuri

A fost activat Planul Roșu, joi dimineață, în orașul Balș din județul Olt, după o explozie urmată de un incendiu, într-un apartament! Proprietarii au fost transportaţi în stare gravă, la spital.

Apartament mistuit de flăcări, într-un bloc din Craiova. Doi câini nu au putut fi salvați. VIDEO
Stiri actuale
Apartament mistuit de flăcări, într-un bloc din Craiova. Doi câini nu au putut fi salvați. VIDEO

Un incendiu puternic a izbucnit duminică seară într-un bloc de 4 etaje, din Craiova. Un apartament de la ultimul nivel a fost complet distrus de flăcări, iar doi căței au murit.

Proprietarul hanului din Gura Humorului, unde o turistă a murit în urma unui incendiu, primise recent amenzi pentru nereguli
Stiri actuale
Proprietarul hanului din Gura Humorului, unde o turistă a murit în urma unui incendiu, primise recent amenzi pentru nereguli

Intervenție dramatică a pompierilor la un cunoscut han din Gura Humorului, care a luat foc duminică dimineață! Majoritatea turiștilor au reușit să iasă teferi din clădire, dar o femeie de 78 de ani a fost dată dispărută!

Incendiu la o pensiune din Gura Humorului. O persoană a fost găsită carbonizată. Opt autospeciale de stingere au intervenit
Stiri Socante
Incendiu la o pensiune din Gura Humorului. O persoană a fost găsită carbonizată. Opt autospeciale de stingere au intervenit

O femeie de 72 de ani a fost găsită carbonizată în urma unui incendiu izbucnit duminică dimineaţă la o pensiune din Gura Humorului, judeţul Suceava.

Recomandări
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum
Stiri Sociale
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum

Zecile de mii de foști angajați OMV Petrom nu vor primi prea curând nici acțiunile la care au dreptul. O nebuloasă de miliarde de euro, recunoscută indirect și de Ministerul de Finanțe.  

30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga împotriva Ucrainei
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga împotriva Ucrainei

Continuăm campania noastră ”30 de ani în 30 de zile” cu 2009, un an pe care istoria îl va reține sub un singur cuvânt: Criză.

Reacția Ambasadei Rusiei, după convocarea ambasadorului la MAE pentru a-i arăta resturile unei drone. Cum a descris dovezile
Stiri actuale
Reacția Ambasadei Rusiei, după convocarea ambasadorului la MAE pentru a-i arăta resturile unei drone. Cum a descris dovezile

Ambasada Rusiei în România susţine, vineri seară, că dovezile prezentate de Ministerul de Externe ambasadorului nu sunt, de fapt, dovezi, pentru că nu s-au prezentat date despre traiectoria dronei.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri actuale
Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai
2 carrefour romania
Shutterstock
Stiri externe
Carrefour ia în considerare ieşirea din Polonia. Care este motivul
3 p
Advertoriale
(P) Kaufland România susține Echipa României de Tenis la Billie Jean King Cup
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Noiembrie 2025

53:55

Alt Text!
La Măruță
14 Noiembrie 2025

01:30:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Noiembrie 2025

01:47:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28