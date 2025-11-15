Un incendiu a stârnit panică într-un restaurant din Constanța. Un burlan a luat foc

Panică vineri seară într-un restaurant din Constanța, după ce în bucătărie a izbucnit un incendiu.

Cele 40 de persoane care se aflau în local au ieșit singure, în timp ce salvatorii au stins focul.

Trrei autospeciale au intervenit în zonă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Flăcările ar fi izbucnit de la burlanul de evacuare. Pagubele materiale sunt minore.

