Momentul în care o camionetă dărâmă peretele unui restaurant din SUA și lovește o masă cu șase clienți

O masă cu prietenii a avut un final șocant, în statul american Iowa. Doi oameni au fost răniți, după ce o mașină a intrat în restaurant.

Scenele au fost filmate de o cameră de supraveghere din local. Imaginile arată cum cele 6 persoane stăteau liniștite la masă, atunci când camioneta spulberă geamul clădirii și o parte din zid.

În impact, câțiva dintre clienți sunt împinși, cu tot cu masă și scaune, spre mijlocul restaurantului. Din fericire, cele două victime, un bărbat și o femeie, au scăpat cu răni ușoare.

Șoferul a fost imediat reținut de polițiștii care au constatat că individul se urcase băut la volan.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













