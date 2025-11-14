Momentul în care o camionetă dărâmă peretele unui restaurant din SUA și lovește o masă cu șase clienți

Stiri externe
14-11-2025 | 08:03
O masă cu prietenii a avut un final șocant, în statul american Iowa. Doi oameni au fost răniți, după ce o mașină a intrat în restaurant.

autor
Știrile PRO TV

Scenele au fost filmate de o cameră de supraveghere din local. Imaginile arată cum cele 6 persoane stăteau liniștite la masă, atunci când camioneta spulberă geamul clădirii și o parte din zid.

În impact, câțiva dintre clienți sunt împinși, cu tot cu masă și scaune, spre mijlocul restaurantului. Din fericire, cele două victime, un bărbat și o femeie, au scăpat cu răni ușoare.

Șoferul a fost imediat reținut de polițiștii care au constatat că individul se urcase băut la volan.

Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. “Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic”

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, accident, restaurant,

Dată publicare: 14-11-2025 07:29

