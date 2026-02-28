Horoscop săptămâna 2 - 8 martie 2026. Trei evenimente majore vor influența zodiile în această săptămână

Horoscop Berbec săptămâna 2 - 8 martie 2026

Săptămâna debutează pentru nativii Berbec cu o redirecționare necesară a energiei către planul interior. Astfel, pe 2 martie, intrarea lui Marte în sectorul subconștientului și introspecției îi impulsionează pe nativii Berbec să finalizeze etape rămase deschise și să realizeze un bilanț.

Tensiunea astrală atinge cote maxime pe 3 martie, când Eclipsa de Lună și Luna Plină din Fecioară impun concluzii radicale în sfera muncii. Acest bilanț profesional poate genera abandonarea bruscă a unor rutine devenite ineficiente, lăsând loc unei viziuni noi asupra sănătății și modului în care își gestionează energia în fiecare zi.

Mijlocul săptămânii, marcat de zilele de 4 și 5 martie, aduce optimism prin soluții ingenioase și protecție astrală. De asemenea, aspectul armonios dintre Venus și Uranus, dublat de susținerea Soarelui și a lui Jupiter, facilitează rezolvări financiare surprinzătoare și o stabilitate sporită în administrarea patrimoniului.

Pe 7 martie, conjuncția dintre Soare și Mercur le aduce nativilor o claritate mentală deosebită, ideală pentru trasarea unor strategii noi de viitor.

Săptămâna se încheie cu un aspect strâns între Venus și Saturn care impune maturizare și limite clare. Berbecii sunt chemați să își asume cu seriozitate responsabilitățile, evitând deciziile impulsive în favoarea disciplinei.

Horoscop Taur săptămâna 2 - 8 martie 2026

Săptămâna debutează pentru nativii Taur cu o dinamizare a planului social și a obiectivelor pe termen lung.

Pe 2 martie, intrarea lui Marte în Pești îi impulsionează pe Tauri să investească energie în proiecte colective și să demareze inițiative noi alături de prieteni.

Evenimentul astral important al săptămânii este Eclipsa de Lună și Luna Plină din Fecioară de pe 3 martie, care aduce finalizări, concluzii sau culegerea roadelor în planul sentimental. Aceasta aduce o clarificare radicală, obligându-i pe nativi să gestioneze cu maturitate eventualele crize apărute în raport cu persoana iubită sau în modul de exprimare a creativității.

În jurul datei de 4 martie, aspectele armonioase dintre Venus, Uranus și Jupiter aduc oportunități neașteptate de înnoire a imaginii personale și succes în chestiuni administrative. Comunicarea devine un instrument eficient pentru rezolvarea unor blocaje mai vechi.

Pe 7 martie, conjuncția dintre Soare și Mercur le aduce idei originale și viziuni de viitor în raport cu anturajul.

Săptămâna se încheie cu aspectul strâns dintre Venus și Saturn care impune o evaluare riguroasă a sentimentelor. Taurii sunt chemați să stabilească limite clare și să își asume responsabilități ferme față de cercul social, transformând entuziasmul în stabilitate.

Horoscop Gemeni săptămâna 2 - 8 martie 2026

Săptămâna debutează pentru nativii Gemeni sub semnul unei mobilizări intense a ambițiilor în planul profesional.

Pe 2 martie, intrarea lui Marte în Pești le dinamizează sectorul carierei, impulsionându-i pe Gemeni să depună eforturi susținute pentru consolidarea statutului lor.

Evenimentul major al săptămânii este Luna Plină în Fecioară și Eclipsa de Lună care forțează finalizarea unor chestiuni presante legate de locuință sau familie. Gemenii vor fi nevoiți să găsească un echilibru între ascensiunea socială și stabilitatea bazei familiale, tranșând situații care trenau de multă vreme.

În jurul datei de 4 martie o situație poate deschide uși către surse de venit neașteptate.

Pe de altă parte, aspectele dintre Venus și Uranus, dar și dintre Soare și Jupiter le oferă nativilor o viziune clară asupra resurselor lor, facilitând soluții inspirate pentru investiții sau deblocări financiare.

Pe 7 martie, conjuncția dintre Soare și Mercur din zona carierei le potențează abilitățile de negociere, prezentând idei originale în discuțiile cu superiorii.

Săptămâna se încheie într-o notă de responsabilitate odată cu formarea conjuncției dintre Venus și Saturn care le cere Gemenilor să demonstreze maturitate în asumarea unui rol nou profesional, stabilind limite clare pentru a asigura o evoluție durabilă și stabilă.

Horoscop Rac săptămâna 2 - 8 martie 2026

Săptămâna debutează pentru nativii Rac sub semnul unei nevoi acute de expansiune și evoluție. Pe 2 martie, intrarea lui Marte în Pești le dinamizează dorința de a explora orizonturi noi, oferindu-le curajul necesar pentru a-și depăși limitele.

Totuși, data de 3 martie aduce un moment de bilanț prin formarea Lunii Pline în Fecioară și Eclipsei de Lună. Fenomenul astral forțează încheierea unor etape de studiu, finalizarea unor negocieri sau clarificarea raporturilor cu anturajul apropiat, fiind un timp al concluziilor menite să elimine ce nu le mai aduce progres.

Intervalul 4-5 martie se dovedește a fi extrem de favorabil pentru imaginea lor publică și succesul în inițiativele personale. Aspectele armonioase dintre Venus, Uranus și Jupiter le aduc Racilor un magnetism aparte și sprijin neașteptat din partea grupului social, facilitând deblocări care păreau imposibile.

Pe 7 martie, conjuncția dintre Soare și Mercur le clarifică obiectivele pe termen lung, oferindu-le soluții în proiectele din sfera schimburilor de experiență profesională.

Săptămâna se încheie cu aspectul strâns dintre Venus și Saturn care le reamintește că orice formă de expansiune necesită o bază solidă de principii și o abordare matură a responsabilităților.

Horoscop Leu săptămâna 2 - 8 martie 2026

Pentru nativii Leu, săptămâna debutează cu o concentrare majoră asupra resurselor și securității financiare.

Pe 2 martie, intrarea lui Marte în Pești le mobilizează energia către zona investițiilor, datoriilor sau banilor deținuți împreună cu partenerii.

Totuși, ziua de 3 martie aduce un moment de bilanț prin Luna Plină din Fecioară și Eclipsa de Lună, care aduce finalizarea unor etape legate de veniturile proprii. Este un timp al concluziilor necesare, în care Leii trebuie să decidă pe ce resurse se pot baza cu adevărat în viitorul apropiat.

Intervalul 4-5 martie oferă soluții ingenioase și un sprijin discret. Aspectele armonioase dintre Venus, Uranus și Jupiter pot genera schimbări favorabile în carieră prin deblocări administrative sau ajutor venit din partea unor persoane influente care acționează din umbră.

Pe 7 martie, conjuncția dintre Soare și Mercur le aduce claritate mentală, permițându-le să definească strategii noi și eficiente pentru gestionarea bugetului.

Săptămâna se încheie cu un aspect strâns între Venus și Saturn care impune o abordare matură a angajamentelor financiare și emoționale. Leii sunt chemați să stabilească limite riguroase și să dea dovadă de seriozitate în administrarea bunurilor comune.

Horoscop Fecioara săptămâna 2 - 8 martie 2026

Pentru nativii Fecioară, această săptămână marchează un punct de cotitură fundamental în definirea personalității.

Pe 2 martie, intrarea lui Marte în Pești le dinamizează sectorul parteneriatelor, aducând un flux de energie intensă în interacțiunile cu ceilalți.

Totuși, momentul critic survine pe 3 martie, când Luna Plină în Fecioară și Eclipsa de Lună aduc o clarificare radicală a imaginii de sine, nativii fiind impulsionați să abandoneze roluri sau atitudini care nu îi mai reprezintă, culegând roadele unei evoluții personale începute cu jumătate de an în urmă.

Intervalul 4-5 martie aduce o susținere prețioasă din exterior. Aspectele favorabile dintre Venus, Uranus și Jupiter facilitează succesul unor proiecte de grup și pot aduce oportunități neașteptate legate de călătorii sau studii, prin intermediul prietenilor sau al unor persoane influente.

Pe 7 martie, conjuncția dintre Soare și Mercur în zona relațiilor le oferă claritatea necesară pentru a purta discuții esențiale cu partenerul de viață sau cei din sfera profesională.

Săptămâna se încheie cu un aspect strâns între Venus și Saturn care impune maturitate și rigoare în angajamentele contractuale. Fecioarele sunt invitate să stabilească limite clare și să își asume responsabilități pe termen lung în toate formele de colaborare.

Horoscop Balanță săptămâna 2 - 8 martie 2026

Pentru nativii Balanță, săptămâna debutează cu o mobilizare intensă în planul activităților curente. Pe 2 martie, intrarea lui Marte în Pești le dinamizează sectorul muncii și sănătății, oferindu-le energia necesară pentru a rezolva sarcini restante, chiar dacă efortul depus poate fi resimțit ca fiind epuizant.

Totuși, ziua de 3 martie aduce un moment de eliberare profundă prin Luna Plină în Fecioară și Eclipsa de Lună. Contextul astral anunță încheierea unor frământări sau abandonarea unor temeri care le blocau progresul, pregătind terenul pentru o relansare.

Intervalul 4-5 martie se dovedește a fi extrem de favorabil pentru imaginea publică și stabilitatea resurselor. Aspectele armonioase dintre Venus, Uranus și Jupiter facilitează succesul în carieră și pot aduce rezolvări ingenioase legate de investiții sau gestionarea unor bunuri comune.

Pe 7 martie, conjuncția dintre Soare și Mercur din zona rutinei zilnice le aduce nativilor Balanță o perspectivă eficientă, ajutându-i să simplifice fluxul sarcinilor.

Săptămâna se încheie cu formarea unui aspect strâns între Venus și Saturn care impune maturitate în gestionarea stilului de viață. Balanțele sunt chemate să stabilească limite riguroase în interacțiunile profesionale pentru a-și proteja echilibrul interior.

Horoscop Scorpion săptămâna 2 - 8 martie 2026

Nativii Scorpion încep săptămâna sub semnul unei energii pasionale, dar și cu preocupări pentru planurile de viitor.

Pe 2 martie, intrarea lui Marte în Pești le dinamizează sectorul iubirii, copiilor și plăcerilor, oferindu-le curajul de a-și exprima deschis sentimentele sau de a se implica în proiecte de suflet. Totuși, ziua de 3 martie aduce un punct de cotitură prin Luna Plină în Fecioară și Eclipsa de Lună, care anunță o reevaluare drastică a cercului de prieteni. Este un moment de bilanț necesar, în care Scorpionii pot decide să pună capăt unor alianțe sau colaborări care nu mai rezonează cu noile lor idealuri de viitor.

Intervalul 4-5 martie aduce oportunități neașteptate în planul relațiilor, iar aspectele armonioase dintre Venus, Uranus și Jupiter facilitează surprize plăcute în cuplu sau în parteneriatele profesionale, fiind susținute de o viziune mult mai optimistă și mai largă asupra vieții.

Pe 7 martie, conjuncția dintre Soare și Mercur le luminează zona creativității, aducându-le idei valoroase și o viziune clară asupra modului în care își pot exprima talentele.

Săptămâna se încheie cu un aspect strâns între Venus și Saturn care impune o atitudine responsabilă și matură în planul sentimental. Scorpionii sunt chemați să stabilească limite clare și să își asume angajamente serioase.

Horoscop Săgetător săptămâna 2 - 8 martie 2026

Pentru nativii Săgetător, săptămâna debutează cu o concentrare a energiei în sfera vieții de familie. Pe 2 martie, intrarea lui Marte în Pești le dinamizează sectorul familiei și căminului, impulsionându-i să rezolve chestiuni gospodărești care necesită o acțiune imediată.

Totuși, ziua de 3 martie aduce un moment de apogeu în carieră prin formarea Lunii Pline în Fecioară și a Eclipsei de Lună. Contextul astral anunță concluzii importante legate de statutul profesional. Poate fi un moment în care eforturile nativilor sunt recunoscute, dar care le cere să nu sacrifice liniștea căminului pentru ambițiile profesionale.

Intervalul 4-5 martie aduce soluții practice și un sprijin financiar binevenit, iar aspectele armonioase dintre Venus, Uranus și Jupiter facilitează o gestionare ingenioasă a resurselor care pot aduce deblocări legate de bunuri.

Pe 7 martie, conjuncția dintre Soare și Mercur le aduce o viziune clară în discuțiile cu cei dragi, permițându-le să definească strategii noi de organizare a spațiului locativ.

Săptămâna se încheie cu formarea aspectului strâns dintre Venus și Saturn care impune maturitate și rigoare în planul personal. Săgetătorii sunt chemați să își asume responsabilități față cămin, stabilind limite care să le garanteze stabilitatea pe termen lung.