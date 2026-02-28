În timpul convorbirii, Lavrov "a condamnat atacul militar neprovocat al Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului, care constituie o încălcare a principiilor şi normelor dreptului internaţional", a declarat Ministerul rus de Externe într-un comunicat, potrivit AFP.

"Partea iraniană şi-a exprimat sincera recunoştinţă pentru sprijinul continuu şi neclintit acordat de Federaţia Rusă", se adaugă în comunicat.

Ministerul rus de Externe a denunţat înaintea convorbirii atacul israeliano-american ca fiind "fără îndoială un act planificat şi neprovocat de agresiune armată împotriva unui stat suveran şi independent, membru al ONU".

MAE rus a subliniat că atacurile au avut loc în timpul procesului de negocieri cu Iranul, menit "să garanteze normalizarea pe termen lung în privinţa Republicii Islamice".

