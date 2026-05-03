Este diferită de sarea obișnuită nu doar ca aspect, ci și prin modul în care este obținută și prin compoziție. Află mai multe despre sarea celtică și de beneficiile acesteia.

Ce este sarea celtică și cum se obține

Sarea celtică este un tip de sare de mare nerafinată, cunoscută și ca „sare gri” (sel gris), datorită culorii ușor cenușii. Nuanța nu apare întâmplător, ci vine din mineralele conținute și din contactul cu argila din bazinele unde se formează. Față de sarea de masă obișnuită, care trece prin procese industriale și ajunge aproape doar clorură de sodiu, sarea celtică rămâne mai apropiată de forma ei naturală. Este mai puțin procesată, păstrează o ușoară umiditate și conține urme de minerale precum magneziu, calciu și potasiu.

Originea ei este legată în special de coastele vestice ale Franței, în Bretania, unde recoltarea sării are o tradiție de sute de ani. Denumirea „celtică” vine din legătura cu metodele vechi folosite de populațiile celtice, care extrăgeau sarea fără tehnologii moderne, bazându-se pe natură. Astăzi, deși cea mai cunoscută variantă vine din Franța, sarea celtică se produce și în alte zone de coastă. Principiul rămâne însă același: o sare cât mai puțin procesată și cât mai apropiată de forma naturală.

Cum se obține sarea celtică

Procesul de obținere este simplu ca idee, dar lent și atent controlat. Totul pornește de la apa de mare, adusă în bazine speciale, puțin adânci. Acestea sunt, de regulă, căptușite cu lut, un detaliu important pentru culoarea și compoziția finală a sării. Apa nu este tratată chimic și nici încălzită artificial. Este lăsată să se evapore natural, sub acțiunea soarelui și a vântului. Pe măsură ce apa scade, concentrația de sare crește, iar în final se formează cristalele.

Procesul nu este rapid. Evaporarea poate dura zile sau chiar săptămâni, iar vremea influențează direct rezultatul. Din acest motiv, producția depinde mult de sezon și de condițiile climatice. După ce cristalele se formează, sarea este colectată manual, de obicei cu unelte tradiționale din lemn. Această etapă ajută la păstrarea structurii naturale și evită procesarea excesivă. Spre deosebire de sarea rafinată, care este uscată complet și tratată pentru a nu forma bulgări, sarea celtică rămâne ușor umedă. Această umiditate arată că nu a trecut prin procese industriale agresive.

Cu ce diferă față de sarea de masă obișnuită

Diferența nu ține doar de gust, ci și de modul de producție. Sarea de masă este rafinată, curățată de impurități și pierde majoritatea mineralelor naturale. În schimb, sarea celtică rămâne mai „completă”, chiar dacă aceste minerale sunt în cantități mici.

Are și o textură diferită: granule mai mari, ușor umede, și un gust mai complex. Nu este neapărat mai sărată, dar poate da o aromă mai rotundă preparatelor. În plus, modul natural de obținere o face un produs artizanal, nu industrial. Practic, fiecare cristal rezultă dintr-un proces lent, influențat de mediu, nu de mașinării sau substanțe chimice.

Ce conține: minerale și proprietăți nutriționale

Sarea celtică este, în esență, tot sare, adică în principal clorură de sodiu. Diferența apare în detalii: pe lângă componenta de bază, păstrează și o serie de minerale în cantități mici, tocmai pentru că nu este rafinată industrial. Dacă ne uităm mai atent la compoziție, cea mai mare parte rămâne sodiul. În funcție de umiditate și de modul în care este recoltată, procentul de clorură de sodiu poate varia, dar de obicei se situează între aproximativ 70% și peste 90%. Restul este format din apă și urme de minerale.

Printre acestea se numără magneziul, calciul, potasiul, fierul și zincul. Ele ajung în sare în mod natural, din apa de mare și din contactul cu solul argilos în care se formează.

Pe scurt, lucrurile pot fi înțelese simplu:

– baza este sodiul, cel care dă gustul sărat

– restul sunt urme de minerale care completează profilul

Important de știut este că aceste minerale există în cantități foarte mici. În multe cazuri, fiecare reprezintă sub 1% din compoziție. Din punct de vedere nutrițional, asta înseamnă că sarea celtică nu este o sursă reală de nutrienți. Mai degrabă vorbim despre un produs care păstrează aceste elemente în forma lor naturală, dar în cantități reduse. De exemplu, poate aduce câteva sute de miligrame de sodiu într-o porție mică, dar doar urme de fier sau magneziu. Un alt detaliu important: spre deosebire de sarea de masă, nu este îmbogățită cu iod. Asta înseamnă că, dacă este folosită exclusiv, iodul trebuie luat din alte alimente.

Beneficii potențiale pentru sănătate

Când vine vorba de beneficii, e bine să separăm percepțiile de realitate. Sarea celtică este adesea văzută ca fiind „mai sănătoasă”, dar lucrurile sunt mai nuanțate. Un posibil avantaj ține de electroliți. Sodiul, alături de potasiu și magneziu, ajută la menținerea echilibrului lichidelor din organism și susține funcționarea nervilor și a mușchilor. Chiar dacă aceste minerale sunt în cantități mici, ele există și pot contribui, într-o anumită măsură, la acest echilibru, notează Webmd.com.

Faptul că nu este rafinată înseamnă și că nu conține aditivi, cum sunt agenții antiaglomeranți. Pentru unele persoane, acesta este un plus, mai ales dacă încearcă să evite produsele procesate. Se mai discută și despre modul în care influențează consumul. Pentru că are cristale mai mari, poate duce la folosirea unei cantități mai mici de sare într-o porție, ceea ce, indirect, ar putea reduce aportul de sodiu.

Pe de altă parte, trebuie spus clar: nu există dovezi solide că sarea celtică aduce beneficii semnificative față de sarea obișnuită. Diferențele de minerale sunt prea mici pentru a avea un impact real asupra sănătății. În plus, rămâne un produs bogat în sodiu. Iar consumul excesiv de sodiu este asociat cu tensiune arterială crescută și cu un risc mai mare de probleme cardiovasculare.

Există riscuri sau contraindicații?

Chiar dacă este văzută ca o variantă mai „naturală”, sarea celtică vine, în esență, cu aceleași limite ca orice alt tip de sare. Organismul nu ține cont de unde provine, ci reacționează la cantitatea de sodiu pe care o primește. Cel mai important aspect este conținutul ridicat de sodiu, similar cu cel al sării obișnuite. Dacă este consumată în exces, poate duce la creșterea tensiunii arteriale, un factor important în apariția bolilor cardiovasculare și a accidentului vascular cerebral.

Pe termen mai lung, un aport mare de sare poate influența și alte procese din organism. De exemplu, poate favoriza retenția de apă, ceea ce se simte prin senzația de umflare sau balonare. Rinichii au un rol esențial în reglarea nivelului de sodiu. Atunci când aportul este prea mare, sunt nevoiți să lucreze mai intens. În timp, acest lucru poate pune presiune pe organism, mai ales dacă există deja probleme renale sau cardiace.

Un aspect care trece adesea neobservat este lipsa iodului. Sarea celtică nu este, de regulă, iodată, iar iodul este esențial pentru funcționarea tiroidei. Asta nu înseamnă că trebuie evitată, ci că este important să existe alte surse de iod în alimentație. Fiind obținută direct din apă de mare, poate conține urme de metale grele, cum ar fi plumbul sau mercurul. De obicei sunt în cantități foarte mici, dar contează și proveniența produsului, conform Cicilombard.com.

Cine trebuie să fie mai atent

Există câteva situații în care consumul de sare ar trebui controlat mai strict:

· persoane cu hipertensiune

· cei cu afecțiuni ale rinichilor sau inimii

· femei însărcinate, din cauza necesarului de iod

· persoane care urmează tratamente sensibile la aportul de sodiu.

Cum o poți folosi corect în alimentație

În final, modul în care o folosești contează mai mult decât tipul de sare. Recomandările generale spun să nu depășești aproximativ 5 grame de sare pe zi, adică o linguriță. Aici intră tot: și sarea adăugată, și cea din alimente procesate. Un truc simplu este să adaugi sare treptat și să guști pe parcurs, nu din obișnuință. De asemenea, textura mai grunjoasă o face potrivită pentru a fi adăugată la final, peste preparat. De exemplu:

· peste salate

· pe legume la cuptor

· pe carne sau pește, după gătire.

Așa obții gust fără să folosești multă sare.

Dacă folosești des sare celtică, e bine să incluzi alte surse de iod, cum ar fi:

· pește și fructe de mare

· ouă

· lactate.

Astfel, menții echilibrul necesar organismului. De asemenea, trebuie să ții cont de faptul că sarea ar trebui să completeze gustul, nu să-l acopere. Poți reduce cantitatea folosind:

· ierburi aromatice (busuioc, oregano)

· condimente (piper, turmeric)

· ingrediente acide (lămâie, oțet).

Acestea adaugă gust fără să crească aportul de sodiu. Un alt aspect important este că necesarul de sodiu nu este același pentru toată lumea. De exemplu, în perioadele de căldură sau pentru persoanele active, pierderile prin transpirație sunt mai mari, iar aportul poate fi ajustat.