Transferul prizonierilor din Ucraina în Coreea de Sud, dezvăluit de președintele ucrainean Volodimir Zelenski de la tribuna Organizației Națiunilor Unite săptămâna trecută, a provocat o dispută diplomatică între Kiev și Seul, care dorea să păstreze secretul, potrivit Agerpres.

Seulul cere scuze oficiale din partea Ucrainei

Duminică, președinția sud-coreeană a cerut scuze din partea Ucrainei, considerând că Kievul a încălcat un acord de confidențialitate, iar luni l-a convocat pe reprezentantul ucrainean la Seul pentru a-și exprima „îngrijorarea profundă”.

„Dacă Ucraina continuă să refuze să recunoască faptele și să își ceară scuze public, vom lua alte măsuri”, a scris Lee vineri pe platforma X, acuzând Kievul că îl face să pară un „mincinos”.

„Aceasta este o problemă care afectează demnitatea Republicii Coreea și a poporului său și nu poate fi ignorată”, a adăugat el.

Kievul vorbește despre o „neînțelegere diplomatică”

Președintele Lee a făcut referire la declarațiile ministrului ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, publicate de RBC-Ukraine și alte instituții de presă ucrainene.

Sîbiha a declarat că „nu dorește să numească acest lucru un incident”, ci mai degrabă o „neînțelegere diplomatică”. „Coreea de Sud este o țară importantă pentru noi. Și sper din tot sufletul într-o dinamică, o continuare a cooperării și rezultate concrete” cu această țară, a spus el.

Disputa survine într-un moment în care Kievul solicită un sprijin sporit din partea aliaților săi în fața intensificării bombardamentelor rusești.