Conducea cu viteză, când a încercat să evite creanga unui arbore căzut lângă mal, moment în care a pierdut controlul autoturismului și s-a scufundat rapid. În ciuda intervenției echipelor de salvare nu a avut nicio șansă.

Alarma s-a dat la 11 și 30 de minute, când prietenul pescarului a sunat la 112 și a anunțat incidentul.

Pompierii au ajuns în zona lacului Bentu Mare, într-un un loc greu accesibil, și au început căutările cu ajutorul unei ambarcațiuni.

Au găsit vehiculul și trupul șoferului după trei ore.

lt. col. Alexandru Ion, adjunct ISU Ialomița: "A fost identificată mașina de echipajul de scafandri la o adâncime de cinci, șase, metri".

Mariana Iancu, SAJ Ialomița: "Pacientul a fost găsit în mașină și s-a constatat decesul".

Anchetatorii au stabilit că bărbatul a încercat, sub apă, să deblocheze portiera mașinii pentru a se putea elibera. Din cauza greutății, vehiculul de teren s-a scufundat însă rapid în nămolul de pe fundul lacului.

Daniel Marcu, ISU Ilfov: "Mașina era în mâl, adâncimea șase metri, vizibilitatea zero."

După ce au stat de vorbă și cu colegul lui, anchetatorii au conturat și circumstanțele în care s-a produs nenorocirea.

Pescarul de 71 de ani uitase momeală într-o altă zonă a lacului și a mers să o recupereze. La întoarcere a încercat să evite, în viteză, creanga groasă a unei sălcii, căzută spre mal. A tras brusc de volan și s-a răsturnat în lac.

Chiar dacă bărbatul se afla singur în mașină și nu există un alt vinovat, polițiștii au deschis, conform procedurii standard, un dosar penal pentru ucidere din culpă.