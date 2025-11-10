Cum tai ceapa fără lacrimi? Un studiu îți arată pas cu pas ce ai de făcut!

10-11-2025 | 07:26
ceapa
Probabil nu există om care să fi tăiat ceapa fără să plângă măcar o dată. Se întâmplă asta din cauza unui compus chimic eliberat în timpul tăierii, syn-Propanethial-S-oxide

Experimentele realizate de o echipă de la Universitatea Cornell (SUA) au arătat că folosirea unor lame mai ascuțite și tăierea mai lentă scade semnificativ cantitatea de vapori eliberați de ceapă în timpul preparării, astfel că ochii rămân uscați.

Cercetătorul Zixuan Wu și colegii săi au folosit o cameră de înaltă rezoluție și senzori pentru a analiza cu precizie picăturile împroșcate atunci când ceapa este tăiată. Ei au comparat modul în care se modifică caracteristicile vaporilor în funcție de ascuțimea cuțitului, viteza tăierii și forța aplicată.

