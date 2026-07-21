Deși întreaga echipă a fost omagiată, un gest spontan al lui Lamine Yamal a atras imediat atenția și a devenit viral pe internet, potrivit Marca.

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei, regina Letizia, prințesa moștenitoare Leonor și infanta Sofia au primit oficial echipa națională după victoria cu 1-0, obținută după prelungiri în fața Argentinei, în finala Cupei Mondiale din 2026.

Ceremonia a inclus felicitările adresate de familia regală, primirea oficială a jucătorilor și a staffului tehnic, precum și o fotografie de grup pentru a marca al doilea titlu mondial din istoria naționalei masculine a Spaniei. Totuși, după ce imaginile de la eveniment au apărut pe rețelele de socializare, atenția s-a mutat asupra unui moment neașteptat.

Gestul care a atras toate privirile

Pe măsură ce jucătorii îi salutau pe membrii familiei regale, aproape toți au respectat protocolul: o strângere de mână, câteva cuvinte și apoi au trecut mai departe. Când i-a venit rândul lui Lamine Yamal, lucrurile au stat diferit.

După ce i-a strâns mâna regelui Felipe al VI-lea, starul Barcelonei l-a îmbrățișat scurt, într-un gest spontan și călduros, diferit de saluturile celorlalți colegi. Îmbrățișarea a atras imediat atenția celor prezenți, iar imaginile s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare.

Momentul a impresionat tocmai pentru că a părut firesc. Lamine Yamal este cunoscut pentru naturalețea și încrederea cu care joacă, iar aceleași trăsături s-au văzut și în timpul ceremoniei de la palat. În loc să pară emoționat în fața șefului statului, tânărul atacant s-a comportat relaxat, bucurându-se de unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale.

Fanii au apreciat naturalețea lui

Numeroși utilizatori ai rețelelor de socializare au descris gestul drept unul sincer și emoționant, apreciindu-l pe Yamal pentru faptul că a rămas autentic, în ciuda solemnității evenimentului. Alții au glumit că l-a salutat pe regele Felipe al VI-lea la fel cum și-ar fi îmbrățișat un coleg de la Barcelona după un gol.

Recepția de la Palatul Zarzuela reprezintă una dintre cele mai înalte forme de recunoaștere pe care Spania le oferă sportivilor săi. După victoria dramatică în fața campioanei en titre Argentina, echipa națională a fost invitată să se întâlnească cu familia regală, care i-a felicitat personal pe jucători și pe membrii staffului tehnic pentru cucerirea celui de-al doilea titlu mondial.

Ceremonia a marcat în mod oficial succesul unei competiții care a captivat întreaga țară. Spania a cucerit trofeul datorită golului înscris de Ferran Torres în minutul 106 al finalei, iar întâlnirea de la palat le-a oferit suporterilor ocazia să îi vadă pe campioni într-un alt cadru, îmbrăcați în ținute elegante și sărbătorind alături de familia regală.