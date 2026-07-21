Reprezentanții partidelor din fosta coaliție ar fi avut marți o nouă întâlnire la Cotroceni, în care au fost discutate, la nivel general, principiile viitoarei legi a salarizării unitare, susțin sursele politice.

Miercuri, la prânz, este programată o nouă rundă de negocieri, de această dată una tehnică, dedicată impactului noii legi a salarizării asupra angajaților sistemului de sănătate. Ulterior, în zilele următoare, discuțiile vor continua cu celelalte domenii considerate prioritare: educația, administrația publică și ordinea și siguranța publică - domenii care împreună, însumează peste jumătate din bugetul de salarii al statului român.

Sursele citate afirmă că celelalte familii ocupaționale, din totalul de opt prevăzute de lege, ar urma să fie analizate ulterior, întrucât acestea ridică mai puține probleme în procesul de negociere.

Negocierile de la Cotroceni, concentrate pe domeniile cu cele mai mari bugete de salarii

Trebuie precizat că statul român va cheltui în 2026 aproape 162 de miliarde de lei, peste 8% din PIB, pentru plata salariilor angajaților din sectorul public, și că jumătate din această sumă este direcționată către angajații din Sănătate, care vine la pachet cu asistența socială, și Educație.

În ceea ce privește bugetele pe 2026, salariile din Sănătate însumează 41,021 miliarde de lei, asta în timp ce cele din Educație 40,468 miliarde de lei. La acestea se mai adaugă 37 de miliarde de lei pentru salariile angajaților din securitate și ordine publică și 31,972 miliarde de lei pentru Administrație.

În paralel, sunt analizate și amendamente care nu au impact bugetar, în timp ce una dintre principalele teme rămâne dimensiunea fondurilor necesare pentru aplicarea noii grile de salarizare. Potrivit surselor PSD, se discută posibilitatea majorării anvelopei financiare din proiectul legii salarizării de la 8 la 12 miliarde de lei, astfel încât România să poată îndeplini jalonul asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). O decizie va depinde însă de acordul care va putea fi obținut între diferitele familii ocupaționale.

În aceste condiții, potrivit acelorași surse, este puțin probabil ca proiectul noii legi a salarizării să fie depus în Senat în cursul zilei de miercuri.

În timp ce sursele din interiorul PSD transmit că reprezentanții formațiunii participă la negocierilor de la Cotroceni pe proiectul legii salarizării, Sorin Grindeanu a transmis în mod oficial că sprijinul pentru această lege este condiționat de implementarea amendamentelor PSD în textul de lege.

„Partidul Social-Democrat, în aceste zile, s-a aflat în dialog cu toţi partenerii sociali, atât cu patronatele cât şi cu sindicatele. De la aceşti parteneri sociali, am strâns amendamente, am strâns propuneri, pe care le sintetizăm şi pe care le vom face, atunci când legea va fi depusă la Parlament. Dacă aceste amendamente vor fi aprobate, vom vota legea. Dacă aceste amendamente nu vor fi votate, nu vom vota”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu

Întrebat dacă are şanse să treacă legea salarizării, dacă proiectul va ajunge la vot în forma actuală, Grindeanu a răspuns: „Eu cred că nu are nici măcar susţinerea actualei coaliţii. Vă rog să vă uitaţi dacă UDMR-ul susţine, da sau nu, această lege, în forma actuală. (..) N-am văzut ca UDMR-ul să spună că susţine din control. Am văzut pe Cseke Attila spunându-i că nu prea e de acord cu ce se întâmplă pe sănătate”.