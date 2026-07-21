Fosta campioană mondială la şah Judit Polgár a refuzat propunerea premierului ungar Péter Magyar de a deveni preşedinta ţării, spunând că nu poate „reuni o naţiune divizată”. Prim-ministrul conservator proeuropean Péter Magyar propusese candidatura fostei campioane mondiale pentru funcţia de preşedinte. Numele lui Judit Polgár fusese iniţial propus într-o scrisoare deschisă semnată de 16 personalităţi maghiare, printre care se număra şi inventatorul cubului Rubik, Erno Rubik.

Românca cel mai bine clasată în topul mondial feminin al FIDE, Irina Bulmaga, ne-a spus într-un scurt răspuns pentru știrileprotv.ro că a primit cu surprindere și bucurie vestea că Judit Polgár a fost propusă pentru funcția de președintă a Ungariei, chiar dacă fosta campioană de șah a refuzat ulterior nominalizarea.

„Această veste a venit exact de Ziua Internațională a Șahului – o sincronizare foarte frumoasă care m-a surprins plăcut”, a declarat Bulmaga.

„Simbol al Ungariei moderne”

Șahista, clasată pe locul 93 mondial în clasamentul FIDE, consideră că Judit Polgár este cea mai mare jucătoare din istoria șahului și spune că performanțele sale o recomandă drept un model, chiar dacă nu are experiență politică.

„Judit Polgár este cea mai puternică șahistă a tuturor timpurilor. Faptul că a ajuns în top 10 mondial și a reușit să câștige chiar și în fața lui Garry Kasparov spune multe. Aceste performanțe s-au datorat atât susținerii extraordinare a familiei sale, cât și perseverenței și eticii sale de muncă ireproșabile. După încheierea carierei, a continuat să inspire noile generații și a devenit un adevărat ambasador al șahului. Poate că nu are experiența necesară pentru această funcție, însă calitățile pe care le-a dezvoltat ca sportiv de top o fac cât se poate de potrivită pentru a deveni un simbol al unei Ungarii moderne”, a afirmat Bulmaga.

Irina Bulmaga spune că Judit Polgár se bucură de un respect uriaș în comunitatea șahistă și că a schimbat percepția asupra femeilor în acest sport.

„Dacă întrebi orice tânără șahistă cine este idolul ei, în nouă cazuri din zece răspunsul va fi Judit Polgár. Jucătoarele au început să fie privite cu respect abia după ce surorile Polgár au doborât toate recordurile, iar Judit a devenit cel mai tânăr mare maestru din istorie, femeie sau bărbat, depășind recordul lui Bobby Fischer”, a explicat ea.

Legătura dintre șah și politică

Marea maestră consideră că șahul dezvoltă calități esențiale pentru orice lider și că multe dintre acestea pot fi utile și în politică.

„Șahiștii de top petrec ore în șir nu numai studiind în fața tablei de șah, dar și gândindu-se de ce au reacționat într-un fel sau altul într-o situație critică. Ajungem să ne educăm mintea în a lua decizii obiective, a reacționa rapid și a încerca să învățăm ceva nou și să fim mai buni de la o zi la alta. Ce îmi place în mod deosebit la șah este că te învață să îți respecți adversarul, la începutul și la finalul partidei, indiferent de rezultat, dai mâna cu adversarul. De asemenea, șahul te învață să își asumi responsabilitatea pentru acțiunile tale. Dacă ai pierdut o partidă, nu ai pe cine da vina în afara de tine și dacă vrei să eviți astfel de rezultate, singura soluție e să înveți din fiecare experiență, a ta, dar și a celor care au parcurs aceeași cale. Cred că aceste calități sunt utile în politica”, ne-a mai spus Irina.

Întrebată cât de asemănătoare sunt șahul și politica, Irina Bulmaga a răspuns că ambele presupun strategie și planificare pe termen lung.

„Într-o lume ideală, și în șah, și în politică, calculăm cu multe mutări înainte, iar orice acțiune este bine analizată. Lumi ideale nu există, dar am putea tinde spre ele”, a conchis șahista.

Irina Bulmaga ne-a declarat că se pregătește în prezent pentru Olimpiada de Șah pe echipe, care va avea loc în septembrie, în Uzbekistan, unde România speră la o clasare în primele zece echipe. Până atunci, sportiva va participa și la Campionatul Turciei pe echipe.

Într-un interviu acordat în luna februarie pentru știrileprotv.ro, Irina a declarat că visează la o confruntare împotriva lui Judit Polgár, considerată cea mai bună șahistă din toate timpurile.

Cine e Judit Polgár

Judit Polgár s-a născut pe 23 iulie 1976 la Budapesta. Este considerată incontestabil cea mai mare jucătoare de şah din toate timpurile, singura femeie care a intrat în top 10 mondial la toate categoriile, ajungând până pe locul 8 în clasamentul general, și numărul 1 mondial la feminin timp de 25 de ani. Femeie a consensului, puţin asociată cu partidele politice, Polgár se bucură de o notorietate excepţională în Ungaria.

Judit Polgár şi cele două surori ale sale – Zsuzsa (Susan) şi Zsofia (Sofia) – împreună cu Ildiko Madl au câştigat Olimpiada de şah din 1988 pentru echipa feminină a Ungariei, punând capăt dominaţiei sovietice.

Judit Polgár a participat la turnee alături de bărbaţi şi a devenit una dintre cele mai bune jucătoare dintr-un sport dominat de bărbaţi. Ea este cea mai talentată femeie care a jucat vreodată şah şi singura femeie care a depăşit pragul de 2700 de puncte în clasament, prag pe care mulţi îl consideră distincţia de ”Super GM”. I-a învins în carieră pe campionii mondiali Garry Kasparov, Anatoli Karpov, Viswanathan Anand, Vladimir Kramnik și Magnus Carlsen.

În februarie, ”Queen of Chess”, un documentar despre Polgár, a fost lansat pe Netflix.

Mai jos puteți urmări interviul acordat de Irina Bulmaga în luna februarie pentru știrileprotv.ro despre fața nevăzută a șahului: sacrificii uriașe, turnee internaționale și o luptă pentru supraviețuire financiară în România.