Grindeanu: Cheltuielile în administrație au crescut. ”Asta da reformă”, ”rezultatul marilor reforme din gură” ale lui Bolojan

Stiri Politice
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Data actualizării:
Agerpres 1sorin grindeanu si lideri psd
Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un nou atac politic la adresa fostului său partener de coaliție guvernamentală, Ilie Bolojan, susținând că reformele aplicate în 2025 în administrația locală - cu ajutorul PSD - sunt un eșec total.

autor
Cristian Matei

Astfel, liderul PSD a afirmat, marți, într-o conferință de presă, că reformele promovate de premierul demis ilie Bolojan nu doar că nu au redus cheltuielile din administrația publică, dar, în 2026, aceste cheltuieli au crescut.

Întrebat de jurnaliști dacă această situație poate fi considerat un eșec al fostei coaliții guvernamentale PSD-PNL-USR-UDMR, Grindeanu a declarat că ”domnul Bolojan face doar propagandă, nu reforme cu adevărat”.

Jurnalist: Legat de fosta coaliție și reforma administrației promisă atunci cu o reducere a posturilor de 10%, ultimele date de la Ministerul Finanțelor arată că a existat o reducere cam de 2-3% la primării, consilii județene și în aparatul central. 

Sorin Grindeanu: ”Aoleu!”

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Jurnalist: Este un alt eșec al fostei coaliții?

Sorin Grindeanu: ”Unu. V-am spus de anul trecut că ceea ce s-a încercat pe administrația aia n-a fost reformă, a fost concediere. Ca să clarificăm și treaba asta de reformă. Și am mai spus de nenumărate ori, în tot acest an, că domnul Bolojan face doar propagandă, nu reforme cu adevărat. Ceea ce spuneți dumneavoastră, de fapt, această reducere de 2%, confirmă ceea ce am spus noi de un an de zile. Dacă voia să facă reformă în administrația locală, nu doar să facă propagandă, el și toată mașinăria din spatele său, domnul Bolojan, trebuia să facă comasarea localităților sau măcar să înceapă, nu știu, până la 2000 de locuitori sau până la 2500. A ales să facă, în schimb, propagandă, așa cum vă spuneam mai devreme. Dar, eu v-aș ruga să vă mai uitați la ceva. Din câte știu eu, în acest moment cheltuielile la administrație au crescut față de anul trecut. Cheltuielile sunt mai mari. Asta da reformă! Asta da reducere de cheltuieli și acesta este rezultatul marilor reforme din gură pe care le-a făcut Ilie Bolojan.”

Reformele din administrația publică, promovate de fosta coaliție în 2025

În 2025, Guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat un amplu pachet de reforme pentru administrația publică locală, prezentat în principal în iulie 2025, ca parte a celui de-al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului și eficientizarea statului.

Scopul declarat a fost cel al reducerii personalului în administrațiile supradimensionate și eliminarea diferențelor mari dintre instituții similare.

Printre măsurile anunțate de Guvernul Bolojan pentru administrația locală în 2025 au fost: reducerea și plafonarea personalului, standardizarea salariilor în primăriile dependente de bani de la buget sau finanțarea pe criterii de performanță.

Coaliția a decis: Crește salariul minim din 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide

Sursa: ProTV

Etichete: reforme, ilie bolojan, PSD, guvern, administratia publica,

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