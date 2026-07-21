După ce negocierile privind gazoductul au continuat timp de mai bine de un deceniu, acest subiect crucial pentru ruși a ajuns acum într-un impas.

În timpul ultimei vizite a lui Vladimir Putin la Beijing, partea rusă ar fi sperat să încheie un acord cu președintele chinez Xi Jinping. În schimb, oficialii chinezi au cerut delegației ruse să nu mai abordeze acest subiect, scriu ucrainenii de la UBN News.

Potrivit publicației „The Wall Street Journal”, China solicită o reducere radicală a prețului gazului rusesc. Se pare că Beijingul este dispus să semneze un contract de furnizare numai dacă prețul se apropie de cel al gazului pe piața internă a Rusiei, adică aproximativ 50 de dolari pe 1.000 de metri cubi.

China cumpără deja gaz rusesc cu reduceri semnificative. Anul acesta, Beijingul plătește aproximativ 258,8 dolari pe 1.000 de metri cubi, ceea ce reprezintă cu 39% mai puțin decât prețul plătit de ceilalți clienți străini ai Gazprom, estimat la 420,2 dolari. Anul viitor, se preconizează că prețul pentru China va scădea la 223,9 dolari pe 1.000 de metri cubi, ceea ce reprezintă o reducere de 34%.

Acordul „Power of Siberia-2”, fără semnătura Chinei

În același timp, Gazprom se pregătește să aducă câmpul de condensat de gaz Kovyktinsky din regiunea Irkutsk la capacitatea proiectată până la sfârșitul anului 2026. Câmpul servește drept bază de resurse pentru gazoductul „Puterea Siberiei”, pentru care s-a convenit anul trecut o creștere a livrărilor cu 6 miliarde de metri cubi pe an.

Rusia se pregătește, de asemenea, să pună în exploatare zăcământul de condensat de gaz Kharasaveyskoye de pe Peninsula Yamal.

Cu toate acestea, unii analiști consideră că partea chineză s-ar putea să nu semneze niciodată acordul „Power of Siberia-2”, din cauza schimbărilor fundamentale de pe piața energetică și a reticenței Beijingului de a-și adânci dependența față de Rusia.

De asemenea, se pare că Beijingul se pregătește în secret pentru un eventual sfârșit al erei politice a lui Vladimir Putin și pentru o viitoare schimbare de putere în Rusia. Obiectivul Chinei este de a-și păstra influența pe termen lung asupra Rusiei, indiferent de cine va conduce țara în viitor.

Eșecul proiectului „Power of Siberia-2” arată cum dependența energetică a Rusiei se mută de la Europa către China, dar în condiții dictate din ce în ce mai mult de Beijing, și nu de Moscova.