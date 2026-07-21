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"Am decis convocarea unui Birou permanent al Camerei Deputaţilor pentru mâine, la ora 12:00, în care voi solicita o sesiune extraordinară începând de luni, 27 iulie. În acelaşi timp, îi transmit preşedintelui Senatului să facă acelaşi lucru pentru convocarea concomitentă a unei sesiuni extraordinare şi la Camera superioară a Parlamentului. Subliniez că majoritatea proiectelor pe care le avem de adoptat, atât pe PNRR, cât şi cele urgente din punctul nostru de vedere şi al românilor pentru deblocarea ţării, au ca primă Cameră sesizată Senatul", a declarat Grindeanu într-o conferinţă de presă.

Anunțul preşedintelui Camerei Deputaţilor (PSD) vine la scurt timp după ce președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL) a afirmat că România ar putea închide jaloanele restante din PNRR până la sfârșitul lunii iulie, dacă ar exista voință politică.

De asemenea, liberalul a transmis că ”PNL e pregătit pentru o sesiune parlamentară extraordinară organizată săptămâna viitoare”, pentru adoptarea legislației restante din PNRR.