Aftermovie-ul oficial va putea fi urmărit exclusiv pe VOYO, la scurt timp după închiderea sezonului.

Anunțul a fost făcut de Selly, care lucrează în prezent la un material amplu ce va documenta întreaga poveste NIBIRU. Producția își propune să ofere o perspectivă din interior asupra procesului de dezvoltare a proiectului, de la primele idei și etapele de implementare până la provocările și rezultatele unui sezon care s-a desfășurat pe parcursul a aproximativ două luni.

NIBIRU, noua destinație de pe litoral

NIBIRU a devenit în această vară una dintre cele mai discutate destinații de pe litoral, reunind concerte, activități de divertisment și experiențe dedicate unui public numeros. Prin intermediul aftermovie-ului, spectatorii vor avea ocazia să descopere cum a fost construit acest concept și ce a presupus transformarea unei zone de la malul Mării Negre într-un adevărat „oraș” al distracției.

Materialul va include imagini din culise, momente surprinse pe parcursul sezonului și detalii despre organizarea proiectului, oferind o imagine de ansamblu asupra efortului logistic și creativ care a stat la baza experienței NIBIRU.

Aftermovie-ul NIBIRU va fi disponibil exclusiv pe VOYO.