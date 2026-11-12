Acesta se prepară ușor, din câteva ingrediente simple, pe care probabil le ai deja în bucătărie. Iată cum prepari sosul roșu pentru chiftele, ce condimente să folosești și cu ce garnituri îl poți servi.

Ingrediente pentru sosul de chiftele marinate

Sosul de chiftele marinate nu necesită foarte mult timp de pregătire, nu este complicat, și dă un gust deosebit unei mâncări de casă. Ai nevoie de roșii, ceapă, usturoi și câteva condimente, iar pentru ca sosul să iasă gustos, trebuie să existe un echilibru între dulceața roșiilor, aroma legumelor și gustul ușor acrișor.

În rețetele românești de chiftele marinate se folosesc adesea foi de dafin, cimbru și puțin oțet. Italienii, în schimb, preferă să pregătească sosul de roșii pentru chiftele cu ulei de măsline, usturoi și busuioc. Dacă vrei să obții un sos aromat, cu o consistență potrivită, poți folosi roșii proaspete, bine coapte, roșii decojite din conservă sau passata de roșii, care are o textură fină și uniformă. Sucul de roșii făcut în casă este și el o alegere foarte bună, mai ales dacă vrei să pregătești chiftele marinate cu gustul pe care îl aveau mâncărurile făcute de bunici.

Ingrediente necesare pentru aproximativ 4 porții

· 500 ml suc de roșii sau roșii pasate (passata);

· 1 ceapă medie;

· 2 căței de usturoi;

· 2 linguri de ulei;

· 1-2 foi de dafin;

· Jumătate de linguriță de cimbru uscat;

· 1 linguriță de zahăr, opțional;

· 1 linguriță de oțet, opțional;

· Sare și piper negru, după gust;

· 100 ml apă, dacă sosul este prea gros;

· 1 linguriță de pastă de tomate, pentru un gust mai intens, opțional;

· Pătrunjel verde, pentru servire.

Dacă alegi să prepari sosul din roșii proaspete, caută-le pe cele cărnoase, bine coapte și cât mai dulci. Înainte de a le folosi, trebuie să le opărești, să le cureți de coajă și să le toci mărunt sau să le pasezi. Dacă ai roșii la conservă, le poți folosi direct, fără să mai fie nevoie să le pregătești în prealabil. Poți adăuga și puțină pastă de tomate dacă vrei ca sosul să aibă un gust mai intens și o culoare roșie mai pronunțată, însă acest ingredient nu este obligatoriu.

În unele rețete, se folosește puțină făină pentru a îngroșa sosul de chiftele marinate, iar gustul dulce-acrișor îl obțin cu ajutorul zahărului și al oțetului. Există însă și rețete în care nu se adaugă deloc făină, fiindcă sosul se îngroașă pe măsură ce fierbe la foc mic. Dacă roșiile pe care le folosești sunt suficient de dulci, nu mai este nevoie nici de zahăr. În ceea ce privește oțetul, îl poți adăuga dacă îți place gustul ușor acrișor, specific multor rețete românești de chiftele marinate.

Cum prepari sosul de roșii pentru chiftele. Rețeta pas cu pas

Sosul de roșii pentru chiftele marinate se pregătește ușor, fără să fie nevoie de mult timp petrecut în bucătărie. Cel mai important este să lași ingredientele să fiarbă la foc mic, pentru ca aromele să se îmbine, iar sosul să se îngroașe suficient încât să acopere fiecare chiftea. Îl poți prepara în aproximativ 30 de minute, într-o cratiță cu fund gros sau într-o tigaie adâncă.

· Pasul 1. Pregătește ceapa și usturoiul. Curăță ceapa și toac-o cât mai mărunt, apoi mărunțește cei doi căței de usturoi. Pune uleiul la încins într-o cratiță, adaugă ceapa și presară puțină sare. Lasă ceapa la foc mic, aproximativ 4-5 minute, până când se înmoaie și devine ușor transparentă. Adaugă apoi usturoiul și amestecă încă 30 de secunde. Ai grijă să nu se ardă, pentru că usturoiul ars poate da un gust amar sosului.

· Pasul 2. Adaugă roșiile. Dacă ai ales să folosești și pastă de tomate, pune-o peste ceapă și usturoi, apoi amestecă timp de aproximativ un minut. Toarnă sucul de roșii sau roșiile pasate și, dacă observi că sosul este prea gros, adaugă puțină apă. Pune foile de dafin, cimbrul, sarea și piperul, după care amestecă bine ingredientele.

· Pasul 3. Lasă sosul să fiarbă la foc mic. Dă focul mai mic și lasă sosul să fiarbă ușor timp de 15-20 de minute. Poți lăsa cratița fără capac sau poți așeza capacul astfel încât să nu acopere complet vasul. Amestecă din când în când, pentru ca sosul să nu se lipească de fundul cratiței. Pe măsură ce fierbe, o parte din apă se va evapora, iar sosul va deveni mai gros și mai aromat.

· Pasul 4. Potrivește gustul și consistența sosului. Gustă sosul și, dacă roșiile sunt prea acrișoare, adaugă puțin zahăr pentru a echilibra gustul. În cazul în care preferi sosul tradițional dulce-acrișor, poți pune și o linguriță de oțet. Dacă îți dorești un sos cât mai fin, scoate foile de dafin și pasează compoziția cu un blender vertical.

· Pasul 5. Adaugă chiftelele în sos. Pune chiftelele, pe care le-ai prăjit sau copt în prealabil, în sosul fierbinte și mai lasă totul la foc mic timp de 10-15 minute. În acest timp, chiftelele vor absorbi o parte din sos și vor căpăta un gust mai bogat. Când mâncarea este gata, presară pătrunjel verde tocat deasupra. Poți servi chiftelele marinate cu piure de cartofi, orez, paste sau chiar cu pâine proaspătă.

Ce condimente se potrivesc cu sosul de chiftele

Condimentele fac diferența atunci când pregătești sosul pentru chiftele marinate. Chiar dacă pornești de la câteva ingrediente simple, precum roșiile, ceapa și usturoiul, poți obține un sos foarte gustos dacă alegi condimentele potrivite.

În bucătăria românească, cele mai folosite sunt foile de dafin, cimbrul și piperul. În rețetele mediteraneene, în schimb, se adaugă adesea busuioc, oregano și ulei de măsline, care dau sosului o aromă proaspătă, puțin diferită de cea a chiftelelor marinate cu care suntem obișnuiți.

· Foile de dafin dau sosului de roșii aroma pe care o întâlnim în multe dintre mâncărurile românești gătite acasă. Pentru 500 ml de suc de roșii, una sau două foi de dafin sunt suficiente. Se pun în sos la începutul fierberii, astfel încât să își lase aroma în timpul preparării, iar înainte de servire se scot.

· Cimbrul se potrivește foarte bine atât cu roșiile, cât și cu mâncărurile pregătite din carne de porc sau de vită. Are o aromă puternică, ușor asemănătoare mirosului de pământ, care completează gustul dulce-acrișor al sosului. Poți folosi cimbru uscat sau câteva crenguțe de cimbru proaspăt, pe care să le scoți după ce mâncarea este gata.

· Busuiocul este potrivit mai ales dacă vrei să pregătești un sos de roșii cu aromă mediteraneeană. Italienii folosesc adesea roșiile împreună cu busuiocul, inclusiv atunci când gătesc chiftele în sos. Dacă ai busuioc proaspăt, este bine să îl adaugi spre finalul preparării, pentru ca acesta să își păstreze aroma delicată.

· Oregano are un gust mai puternic decât busuiocul și se combină foarte bine cu roșiile și usturoiul. Dacă alegi să îl folosești, aproximativ o jumătate de linguriță de oregano uscat este suficientă pentru a da sosului o aromă plăcută, fără să acopere gustul celorlalte ingrediente.

· Piperul negru completează gustul sosului și poate fi adăugat atât măcinat, cât și sub formă de boabe. Dacă îți place mâncarea puțin picantă, poți pune și câțiva fulgi de ardei iute. În unele rețete românești de chiftele marinate se folosește și puțin ienibahar, care îi oferă sosului o aromă caldă și un gust discret condimentat.

· Pătrunjelul verde se pune, de preferat, la final, după ce sosul este gata. Acesta aduce un plus de prospețime preparatului și se potrivește foarte bine cu chiftelele marinate servite alături de piure de cartofi.

Dacă vrei să pregătești sosul clasic românesc de chiftele marinate, foile de dafin, cimbrul, usturoiul și piperul sunt suficiente pentru a obține un gust bogat. În schimb, dacă îți plac aromele din bucătăria italiană, poți înlocui cimbrul și dafinul cu busuioc și oregano. Indiferent de varianta pe care o alegi, ai grijă să nu pui prea multe condimente, astfel încât gustul roșiilor să rămână cel mai bine simțit în sos.

Cum obții un sos de bulion gros

Un sos bun de bulion pentru chiftele trebuie să fie suficient de gros încât să acopere fiecare chiftea, dar în același timp să fie cremos și să se potrivească bine cu garnitura. Pentru a obține această consistență, contează atât ingredientele pe care le alegi, cât și modul în care le gătești. Sosul trebuie lăsat să fiarbă la foc mic, astfel încât apa în exces să se evapore, iar gustul roșiilor să devină mai pronunțat. Nu trebuie neapărat să folosești făină pentru a îngroșa sosul, există și alte metode pe care le poți folosi.

În primul rând, alege un bulion de calitate. Dacă ai bulion făcut în casă, din roșii bine coapte, sosul va avea un gust mult mai bogat. La fel de bine poți folosi roșii pasate sau pastă de tomate concentrată, pe care să o diluezi cu apă ori cu puțină supă de legume. Dacă observi că bulionul este prea apos, lasă-l să fiarbă la foc mic, fără capac, până când scade și devine suficient de gros.

Pentru a obține un sos mai cremos, începe prin a căli o ceapă tocată mărunt în puțin unt sau ulei. Las-o pe foc până când se înmoaie bine, apoi adaugă usturoiul, bulionul și condimentele. Ceapa ajută sosul să se îngroașe și îi dă o dulceață naturală, care echilibrează gustul acrișor al roșiilor. După ce ingredientele au fiert, poți folosi un blender vertical pentru a pasa sosul și a obține o textură fină, fără bucăți de ceapă. Înainte de a-l pasa, nu uita să scoți foile de dafin.

Dacă îți place sosul de chiftele marinate pregătit după rețeta tradițională, poți adăuga și puțină făină. Amestecă o linguriță de făină cu câteva linguri de sos, până când obții o compoziție fără cocoloașe, apoi toarn-o în cratiță. Mai lasă sosul să fiarbă câteva minute și amestecă până când acesta se îngroașă. O altă metodă este să pui făina direct peste ceapa călită în unt, după care să adaugi bulionul puțin câte puțin, amestecând continuu cu un tel.

Când sosul este aproape gata, gustă-l și adaugă sare, piper și cimbru. Dacă roșiile sunt prea acre, poți pune și puțin zahăr. Câteva picături de oțet îi vor da acel gust ușor acrișor, specific chiftelelor marinate românești. La final, sosul trebuie să aibă un gust plăcut, dulce-acrișor, și să fie suficient de bine legat încât să rămână pe chiftele, fără să fie nici prea lichid, nici prea gros.

Cât timp trebuie să fiarbă sosul pentru chiftele

Depinde foarte mult de bulionul pe care îl folosești, de cantitatea de lichid și de consistența pe care vrei să o aibă mâncarea. De regulă, sosul de bulion trebuie să fiarbă aproximativ 15-20 de minute înainte de a pune chiftelele în el. După ce le-ai adăugat, mai poți lăsa mâncarea pe foc încă 10-15 minute, pentru ca aromele să se îmbine. Dacă folosești un bulion concentrat, sosul poate fi gata mai repede. În schimb, dacă alegi un suc de roșii mai apos, va trebui să îl lași să fiarbă câteva minute în plus.

Sosul ar trebui gătit la foc mic sau mediu spre mic, fără să clocotească puternic. Astfel, gustul roșiilor devine mai intens, condimentele își lasă treptat aroma, iar apa se evaporă fără ca sosul să se lipească de fundul cratiței. Dacă observi că sosul este prea subțire, lasă-l să fiarbă fără capac. Dacă, dimpotrivă, se îngroașă prea repede, adaugă puțină apă fierbinte sau supă de legume și acoperă parțial cratița cu un capac.

După ce sosul a ajuns la consistența dorită, poți adăuga chiftelele prăjite sau coapte în prealabil. Lasă-le să fiarbă împreună cu sosul, la foc mic, pentru a prelua gustul bulionului și al condimentelor. Dacă ai rumenit chiftelele doar la exterior și acestea nu sunt încă bine făcute în interior, lasă-le să fiarbă mai mult. În unele cazuri, poate fi nevoie chiar de 20-30 de minute pentru ca acestea să se gătească în întregime.

Ca să îți dai seama dacă sosul are consistența potrivită, trece o lingură prin el. Dacă sosul rămâne pe lingură într-un strat uniform și nu se scurge imediat, înseamnă că este suficient de gros. După ce oprești focul, poți lăsa cratița acoperită încă 10-15 minute. În acest timp, chiftelele vor mai absorbi din lichid, iar sosul va deveni mai gustos și mai bine legat.

Cu ce garnituri poți servi chiftelele în sos de bulion

Chiftelele în sos de bulion sunt o mâncare de casă pe care o poți servi cu o mulțime de garnituri, în funcție de preferințele celor din familie. De la clasicul piure de cartofi, atât de îndrăgit în bucătăria românească, până la paste, orez sau legume, ai la dispoziție numeroase variante pentru a pregăti un prânz sățios sau o cină gustoasă. Atunci când alegi garnitura, ține cont și de consistența sosului, astfel încât toate ingredientele din farfurie să se completeze frumos.

Piure de cartofi: este, probabil, cea mai cunoscută și îndrăgită garnitură pentru chiftelele marinate. Piureul moale, făcut cu unt și lapte cald, se potrivește foarte bine cu gustul dulce-acrișor al sosului de bulion. Poți pune câteva chiftele peste piure și să torni sos din belșug deasupra. Vei obține astfel o mâncare cremoasă și aromată.

Paste fierte: spaghetele, pennele sau tagliatellele merg de minune cu chiftelele în sos de roșii. Această combinație este foarte populară în bucătăria internațională, mai ales în cea italo-americană. Fierbe pastele al dente, astfel încât să rămână ușor ferme, amestecă-le cu puțin sos și așază chiftelele deasupra. Dacă vrei un gust mai bogat, poți adăuga parmezan ras și câteva frunze de busuioc proaspăt.

Orez simplu sau pilaf: orezul fiert cu puțină sare și unt este o garnitură foarte potrivită, deoarece absoarbe bine sosul de bulion, fără să îi acopere gustul. Dacă îți dorești ceva mai consistent, poți pregăti un pilaf cu morcov și ceapă, care se potrivește la fel de bine cu chiftelele marinate.

Mămăligă moale: chiftelele în sos de bulion sunt delicioase și alături de o mămăligă proaspăt făcută, servită caldă. Textura moale și cremoasă a mămăligii se combină foarte bine cu sosul de roșii, mai ales atunci când acesta are o aromă bogată de usturoi și cimbru.

Piure de legume: dacă vrei să înlocuiești clasicul piure de cartofi, poți pregăti unul din țelină, conopidă sau dovleac. Aceste legume au un gust delicat și reprezintă o alternativă gustoasă la garnitura tradițională. Dovleacul, de exemplu, are o dulceață naturală care se potrivește foarte bine cu gustul acrișor al bulionului.

Poți servi chiftelele marinate și cu cartofi natur, cartofi copți, legume pregătite la cuptor sau chiar cu pâine proaspătă, cu o coajă crocantă. Dacă vrei să aduci și puțină prospețime la masă, poți alege o salată de varză, câțiva castraveți murați sau o salată de sezon.