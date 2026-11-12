Autorităţile recomandă oamenilor să îşi păstreze calmul şi să rămână în casă, departe de geamuri şi pereţi exteriori, în cazul în care nu au unde să se adăpostească, potrivit News.ro.

„În urmă cu câteva minute a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord-est a judeţului Tulcea”, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Alarma a fost dată din cauza unei posibile incursiuni de drone.

„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.