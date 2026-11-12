Astfel, cetăţenii vor putea accesa de pe telefon datele de identitate şi documentele digitale de care au nevoie, scrie News.ro.

„Facem un nou pas în digitalizarea serviciilor publice. La propunerea domnului viceprim-ministru Marian Neacşu, stabilim calendarul pentru lansarea etapizată a proiectului RO Wallet, portofelul de identitate digitală, începând cu ianuarie anul viitor. Şi pentru a-l face funcţional şi vreau să îi mulţumesc domnului ministru Dumitru, domnului ministru Zamfir, pentru implicare şi pentru cât timp veţi consuma în acest proiect. Este o soluţie prin care cetăţenii vor avea acces direct de pe telefon la datele de identitate şi la documentele digitale de care au nevoie”, a afirmat Luca Niculescu, joi, la începutul şedinţei de Guvern.

El a precizat că proiectul va fi dezvoltat în acord cu modelul european de identitate digitală.

„Un proiect care va fi dezvoltat în acord cu modelul european de identitate digitală, cu respectarea confidenţialităţii şi cu protecţia datelor personale, cu un obiectiv simplu, mai puţină birocraţie, mai puţine drumuri la ghişeu, servicii publice care să fie mai uşor de folosit. Pentru că digitalizarea nu este doar despre tehnologie, trebuie să fie înainte de toate despre respectul pentru timpul cetăţenilor şi despre un stat care nu le complică viaţa, ci dimpotrivă, le-o face mai simplă”, a declarat premierul Niculescu.