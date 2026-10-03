Deși materia primă este aceeași, felul de preparare diferă. Fie că este vorba despre pasta de tomate concentrată, piure de roșii, sos de roșii sau suc de roșii, există metode diferite de procesare și de gătire pentru fiecare produs în parte.

Ce este pasta de tomate și cum se prepară

Pasta de tomate și bulionul sunt preparate prin gătirea roșiilor proaspete, care conțin vitamine, minerale și antioxidanți. Ulterior, cantitatea de apă din pasta de tomate este redusă.

Pasta de tomate este mai concentrată și mai groasă, în timp ce bulionul are o consistență mai fluidă, o textură mai fină și este lichid.

Ingredientele diferă de la o rețetă la alta. Pasta de tomate are în mod natural o aromă intensă de roșii. Pe lângă roșii, aceasta poate conține ulei de măsline, extravirgin sau obișnuit, și sare. În unele variante se adaugă suc de lămâie sau acid citric, precum și ardei gras.

Ce este bulionul și cum se prepară

Ingredientele bulionului variază în funcție de rețetă și de preferințele personale. Acesta poate conține condimente, usturoi sau pudră de usturoi, ceapă sau pudră de ceapă, oțet, unt, ulei de măsline și ierburi aromatice precum busuiocul și oregano. Pentru un gust mai echilibrat se pot adăuga bicarbonat de sodiu, oțet sau zahăr.

Care este diferența dintre pastă de tomate, suc de roșii și bulion

Bulionul și pasta de tomate sunt produse versatile și, în anumite rețete, pot fi folosite unul în locul celuilalt. De asemenea, pot înlocui supa de roșii în unele preparate.

Bulionul poate fi folosit ca sos pentru diferite preparate precum ostropel sau alte mâncăruri cu sos. Este folosit și la prepararea sosurilor pentru paste, pizza, supe și tocănițe. Preparat în stil napolitan, poate fi folosit ca sos pentru pizza sau ca bază pentru sosuri precum arrabbiata și bolognese.

Ce produs este mai potrivit pentru sosuri, ciorbe și tocănițe

Pasta de tomate este folosită pentru a da o aromă intensă de roșii supelor, tocănițelor, sosurilor, preparatelor de tip chili, chiftelelor și ruladelor de carne. De asemenea, poate fi folosită ca bază pentru un sos de roșii, după ce este diluată cu apă sau supă.

Pentru sosuri, ciorbe și tocănițe, alegerea depinde de rezultatul dorit. Folosește pasta de tomate atunci când vrei o aromă intensă de roșii și o culoare mai pronunțată. Fiind foarte concentrată, se folosește în cantități mici și poate fi diluată cu apă sau supă.

Poți folosi și sucul de roșii, care este mai potrivit pentru ciorbe și preparate în care vrei mai mult lichid și un gust mai ușor de roșii.

De asemenea, bulionul poate fi folosit atât la ciorbe, cât și la tocănițe și sosuri. Are, de obicei, o consistență intermediară între sucul de roșii și pasta de tomate.

Pentru un sos mai concentrat, pasta de tomate este o alegere bună. Pentru ciorbe, sucul de roșii este mai practic, iar pentru tocănițe, bulionul sau pasta de tomate pot fi folosite în funcție de cât de intens vrei să fie gustul.

Ce este sucul de roșii și cum se prepară

Sucul de roșii este obținut din roșii coapte, care sunt zdrobite și apoi strecurate pentru a îndepărta cojile și semințele. Are o consistență lichidă și un gust mai puțin concentrat decât bulionul sau pasta de tomate. Poate fi consumat ca atare, dar este folosit frecvent și la ciorbe, sosuri, tocănițe și alte preparate.

Pentru a prepara suc de roșii acasă, se aleg roșii bine coapte și sănătoase. Se spală, se îndepărtează codițele și părțile deteriorate, apoi se zdrobesc. Roșiile obținute se trec printr-o sită sau printr-un aparat special pentru suc de roșii, pentru a separa pulpa de coji și semințe.

Sucul se pune apoi la fiert și se lasă până când ajunge la consistența dorită. În funcție de rețetă, se poate adăuga sare. Pentru păstrare pe termen lung, sucul fierbinte se pune în sticle sau borcane curate și sterilizate, care se închid ermetic și se procesează corespunzător pentru conservare.

Cum se păstrează fiecare preparat pentru iarnă

Sucul de roșii, bulionul și pasta de tomate pot fi păstrate pentru iarnă dacă sunt preparate și conservate corespunzător. Înainte de toate, borcanele sau sticlele trebuie spălate și sterilizate, iar capacele trebuie să fie curate și în stare bună.

Sucul de roșii se pune fierbinte în sticle sau borcane sterilizate și se închide ermetic. După procesarea termică, recipientele se lasă să se răcească și se păstrează într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină, precum o cămară sau un beci.

Bulionul are o consistență mai groasă și poate fi păstrat în borcane sau sticle sterilizate. După umplere și închiderea ermetică, recipientele trebuie procesate termic conform rețetei, apoi depozitate într-un spațiu răcoros și întunecat.

Pasta de tomate este mai concentrată și poate fi conservată în borcane mici, sterilizate. După deschidere, aceasta trebuie păstrată la frigider și consumată într-un timp scurt. Pentru o păstrare mai îndelungată, pasta poate fi și congelată în porții mici.

Indiferent de preparat, verifică recipientele înainte de consum. Nu folosi conservele dacă observi mucegai, fermentare sau un miros neobișnuit.