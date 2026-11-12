Cea mai recentă creştere a continuat tendinţa ascendentă până la un nou maxim. Producţia agricolă include valoarea culturilor, animalelor şi serviciilor agricole, precum şi anumite bunuri şi servicii produse de sector, precizează Eurostat.

În 2025, valoarea totală a producţiei agricole a crescut în 22 din cele 27 state membre UE. Cea mai accentuată rată de creştere a fost în România (13,6%), urmată de rate de peste 10% în Cehia, Irlanda, Estonia, Slovacia şi Austria. În contrast, valoarea producţiei agricole a scăzut în Grecia (minus 2,9%) şi Cipru (minus 1,8%), precum şi în Portugalia, Finlanda şi Malta (sub minus 1%).

Aproape jumătate (48,9%) din valoarea producţiei agricole a UE în 2025 a provenit de la culturi agricole (273,2 miliarde de euro), iar uşor mai mult de două cincimi (42,6%) au venit de la animale şi produse de origine animală (238,2 miliarde de euro). Restul ponderii (8,5%) a venit din serviciile agricole şi activităţi secundare (47,3 miliarde de euro). Valoarea producţiei vegetale în 2025 a fost cu 1,6% mai ridicată decât în 2024, iar la animale cu 9,2%.

Costul total al bunurilor şi serviciilor folosite în procesul de producţie, numit consum intermediar, a crescut cu 1,8%, la 309,1 miliarde de euro în 2025. În consecinţă, valoarea adăugată brută a sectorului agricol a urcat cu 8,8%, la 249,5 miliarde de euro.