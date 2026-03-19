Kate, în vârstă de 44 de ani, a arătat radiant într-o rochie semnată de Tolu Coker, accesorizată cu o pălărie de la Jane Taylor și cercei din colecția regretatei sale soacre, Prințesa Diana, potrivit Hello.

Ea și Prințul William au format un duo perfect, oferindu-le oaspeților o primire călduroasă la Hotelul Fairmont din Windsor, înainte de a participa la procesiunea cu trăsura.

Contul oficial de Instagram al cuplului a publicat ulterior un videoclip elegant din timpul întâmpinării de dimineață, în care apare un gest subtil al Prințului William către soția sa, aproape trecut cu vederea.

În imagini, Prințul de Wales își așază ușor mâna pe spatele lui Kate, într-un gest de susținere, în timp ce urcă în trăsură pentru a parcurge traseul de la Datchet Road până la Castelul Windsor.

Era clar că William, în vârstă de 43 de ani, a vrut să îi ofere soției sale un semn suplimentar că îi este alături, într-un moment rar de afecțiune publică între cei doi. Prințul a fost dornic să o ajute acolo unde putea, deși Prințesa a urcat fără efort în trăsură de una singură.

Kate a revenit treptat la îndatoririle publice după diagnosticul de cancer din 2024 și a dezvăluit că se află în remisie din ianuarie anul trecut.