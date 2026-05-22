Potrivit oamenilor legii, suspecții comercializau substanțe interzise încă din luna ianuarie a acestui an, pentru sume cuprinse între 450 și 3.000 de lei.

Unul dintre ei este acuzat și de trafic de canabis. Șase percheziții domiciliare i-au ajutat pe anchetatori să descopere diferite cantități de substanțe interzise, sume de bani și alte mijloace de probă.

Bărbații au fost inițial reținuți de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Tribunalul Arad a decis apoi arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.