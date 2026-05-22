La volan era un curier de 31 de ani care ar fi suferit un infarct în timp ce conducea și a intrat în stop cardio-respirator. În urma accidentului, nu au fost rănite alte persoane.

Traficul în zonă a fost oprit, pentru ca salvatorii să poată interveni. Pompierii l-au scos pe șofer din mașină și l-au predat echipajelor medicale, care au început resuscitarea.

Din fericire, tânărul a răspuns manevrelor și a fost transportat de urgență la spital, unde a rămas internat.

Pentru că nu a putut fi testat pentru consumul de alcool la locul accidentului, medicii i-au recoltat probe de sânge. Polițiștii continuă cercetările.