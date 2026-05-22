Aspiranţii la Everest au profitat de condiţiile meteorologice favorabile pentru a încerca să ajungă pe vârf, a declarat pentru Everest Chronicle Khimlal Gautam, oficial al departamentului de turism. Ascensiunile au început la ora 03:00, ora locală, şi au continuat timp de 11 ore, a adăugat el.

Recordul de miercuri a depăşit recordul anterior stabilit pe 22 mai 2019, când 223 de alpinişti au escaladat muntele pe versantul sudic, din Nepal.

Alţi 113 alpinişti au atins vârful pe ruta nordică din Tibet pe 22 mai 2019, dar China a închis această rută pentru alpiniştii străini în acest sezon.

Aproape 500 de alpiniști pe Everest

Aproape 500 de alpinişti străini au primit permise pentru a escalada vârful de 8.849 m în acest an – de asemenea un record – în timp ce experţii avertizează asupra supraaglomerării şi a altor riscuri de siguranţă.

Majoritatea alpiniştilor încearcă ascensiunea însoţiţi de cel puţin un ghid nepalez, care nu are nevoie de permis.

Fotografiile care circulă pe reţelele de socializare în această săptămână arată o lungă coadă de alpinişti care se întinde pe versanţii înzăpeziţi în ceea ce se numeşte ”zona morţii” – secţiunea muntelui situată la cel puţin 8.000 m deasupra nivelului mării.

Majoritatea alpiniştilor au nevoie de oxigen suplimentar la această altitudine şi, chiar şi în aceste condiţii, experţii în alpinism nu recomandă să rămână în zonă mai mult de 20 de ore.

Turismul pe cel mai înalt munte din lume a continuat să crească în acest an, în ciuda majorarii taxelor pentru permise.

Prețul unui permis pentru drumeție

Din septembrie anul trecut, alpiniştii au fost nevoiţi să plătească 15.000 de dolari (12.180 de lire sterline) pentru un permis, în creştere faţă de taxa de 11.000 de dolari care a fost valabilă mult timp, aceasta fiind prima majorare a taxei din ultimii aproape zece ani.

Organizatorii expediţiilor au recunoscut riscurile aglomerării, dar spun că acestea pot fi gestionate.

„Dacă echipele transportă suficient oxigen, nu este o problemă majoră”, a declarat Lukas Furtenbach de la Furtenbach Adventures, cu sediul în Austria, pentru agenţia de ştiri Reuters.

Unele vârfuri din Alpi sunt vizitate de mii de alpinişti în fiecare zi, a adăugat el. ”Aşadar, 274 nu este de fapt un număr mare, având în vedere că acest munte este de 10 ori mai mare”, a spus el.

Alpinişti experimentaţi şi începători pe Everest s-au numărat printre cei care au ajuns pe vârf în ultima săptămână, iar mulţi dintre ei au stabilit, de asemenea, noi recorduri cu ascensiunile lor.

Duminică, renumitul ghid montan nepalez Kami Rita Sherpa, în vârstă de 56 de ani, şi-a doborât propriul record mondial pentru cele mai multe ascensiuni pe Everest, după ce a urcat pe munte pentru a 32-a oară.

În aceeaşi zi, Lhakpa Sherpa, în vârstă de 52 de ani, cunoscută şi sub numele de ”Regina Munţilor”, şi-a doborât recordul personal pentru cele mai multe ascensiuni realizate de o alpinistă, după ce a ajuns pe vârful Everestului pentru a 11-a oară.

Rusul Rustam Nabiev, în vârstă de 34 de ani, a ajuns joi pe vârf fără a folosi proteze.

Cu toate acestea, acest sezon de alpinism a înregistrat şi câteva decese.

Printre victime se numără Bijay Ghimere, primul alpinist din comunitatea hindusă Dalit defavorizată din Nepal care a escaladat Everestul. Bărbatul în vârstă de 35 de ani suferea de rău de altitudine, potrivit rapoartelor.

Phura Gyaljen Sherpa, în vârstă de 21 de ani, a murit, luni, după ce a alunecat pe zăpadă şi a căzut într-o crevasă lângă Tabăra 3, în timp ce un alt ghid, Lakpa Dendi Sherpa, în vârstă de 51 de ani, a murit în drumul său spre Tabăra de Bază, în 3 mai.