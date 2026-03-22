Arhitectura somnului se vede la EEG.

Două investigații imagistice suprapuse arată zona exactă din creier care generează crize. Ne explică medicul primar neurolog epileptolog Ioana Mîndruță.

Conf. univ. dr. Ioana Mîndruță, Spitalul Universitar de Urgență București: „Una dintre ele investighează activitatea metabolică din creier - aceste zone roșii funcționează normal, zonele cu mai puțin roșu au o activitate anormală - sunt corelate apoi cu posibile leziuni pe care le observăm prin RMN. În creier sunt puține zone care generează crize și care nu pot fi abordate în manieră chirurgicală, în majoritatea situațiilor putem găsi soluții cu înregistrarea cu electrozi intracranieni și putem face ablație pe electrozii intracranieni, cum facem și la aritmii. Deconectăm zona aceea de restul creierului, ea poate să rămână să producă crize singură acolo - nu mai contează.”

Aceste ablații cu electrozi în creier tratează epilepsiile care nu răspund la medicamente, fără să elimine zona afectată din creier, ci doar legăturile pe care le are cu restul creierului.

Dr. Irina Oane, medic specialist neurolog: „Nu funcționăm doar pe curent electric, ci și chimic. Am putea să vedem creierul ca o casă cu mai multe camere - fiecare cameră e specializată, în baie facem duș - există zone specializate cu care vedem, auzim - într-o casă există zone de comunicare, cum e livingul. Așa e și în creier.”

Suntem la Spitalul Universitar de Urgență București. Aici se desfășoară Programul național destinat epilepsiilor rezistente la medicamente. Din păcate, intervențiile sunt decontate doar adulților. Pentru copii, nu există program național.

Cum arată arhitectura somnului? Pentru toți pacienții cu epilepsii, inclusiv cele controlate, aceste informații sunt vitale. Informațiile le oferă EEG-ul de somn nocturn. Și pentru toți oamenii care nu au epilepsie, cum arată obiectiv somnul înseamnă prevenție împotriva accidentului vascular cerebral.

Se numesc micro-treziri și distrug cursul normal al somnului. Nu le simțim. Dacă apar cronic, apare de asemenea așa-numita datorie de somn.

Conf. univ. dr. Ioana Mîndruță, Spitalul Universitar de Urgență București: „Dacă somnul nu e odihnitor, au un anumit tip de arhitectură în stadii diverse de somn - crizele se pot înrăutăți. Trebuie corectată la timp - pe lângă activarea bolii epilepsie, poate apărea boala cardiovasculară și asta, din nou, se poate întâmpla oricui, cu sau fără epilepsie.”

Tulburările de somn se văd la EEG. Cresc riscul accidentului vascular cerebral, fie că aveți ori nu epilepsie. Pot fi tratate eficient.