A început cel mai lung post alimentar. După orice fel de post, indiferent la câte zile se referă acesta, alimentele trebuie introduse în meniu, treptat, în cantități mici - ne spune chiar fiziologia. Ne uităm la organe implicate major în digestie, care au nevoie de reguli alimentare: ficatul, bila și pancreasul. Iată explicațiile.

Dr. Mugur Grasu, medic primar radiologie intervențională: „Acestea colorate în negru sunt canale biliare. Navigăm prin ele ca și cum am naviga prin vase de sânge, astfel încât să ajungem la zona de obstacol. Reușim un drenaj al sucului, pe care îl produce ficatul, din interior afară, în căile biliare, în intestin”.

Dulciurile concentrate sunt la fel de periculoase ca... grăsimile concentrate, pe care le găsim în șuncă ori în maioneză. Dulciurile concentrate devin și mai periculoase, dacă vin dintr-o dată, în cantitate generoasă, după o perioadă în care ați ținut post. Știu acest lucru deja oamenii, care suferă de gastrită.

Dr. Laura Iliescu, medicină internă, Institutul Clinic Fundeni: „Și la un ulcer, și la o gastrită, dulciurile concentrate nu fac bine pentru că sunt iritante, nu că faci diabet dacă ai ulcer, gastrită nu se recomandă, pe lângă condimente, să mănânci dulciuri concentrate, pentru că stimulează secreția gastrică, care e o secreție acidă. Toate acestea într-un context, în care ai fost învățat cu legume, cu fructe și după 2 luni direct suprasoliciți aparatul digestiv. E ca o luptă acidă și e foarte periculos”.

Ce înseamnă foarte periculos? Se numește pancreatită. La început, pancreasul bombardat de dulciuri, ori de grăsimi, ori de alcool, doar crește în dimensiuni. Fără ajutor medical, apare necroza - moartea unor părți din acest organ vital. Se infectează, apoi infecția cuprinde rinichii. Tratamentul durează luni de zile. Odată afectat de infecție, va determina… diabet. Aceasta deoarece pancreasul înseamnă un organ, care participă la digestie. Și un organ endocrin, care face hormoni, printre care și insulina.

Dr. Laura Iliescu, medicină internă, Institutul Clinic Fundeni: „Se auto-distruge pancreasul, sunt enzime amilaza, lipaza - pur și simplu se auto-distruge. Deci toate aceste secreții digestive încep din momentul în care bagi în gură acel aliment. Poate fi la o petrecere, la un chef, în care mergi să mănânci slănină, mănânci lucruri grele și mai bei alcool - se cheamă pancreatită. Nu e cum se spune mănânci slănină, dar bei țuică că atenuezi grăsimea, nu e așa, consumul de alcool tot acolo duce”.

Suntem adaptați să tolerăm cantități moderate de mâncare. Mai multă mâncare, în siguranță, înseamnă doze luate treptat. Și nu dintr-o dată.