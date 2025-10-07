Premieră Dacia cu noutăți pentru Sandero, Jogger și Logan. Noile modele impresionează prin performanță și confort sporit

07-10-2025 | 15:59
În cadrul evenimentului exclusiv Dacia Product Days, desfășurat săptămâna trecută la Paris, au fost prezentate noutățile pentru modelele Sandero, Sandero Stepway, Jogger și Logan – modele esențiale pentru succesul de durată al brandului românesc.

Mihaela Ivăncică

Sandero își menține poziția de cea mai vândută mașină din Europa, titlu pe care îl deține încă din 2017. În 2024, a reușit o performanță remarcabilă, devenind cea mai vândută mașină din Europa pe toate canalele de vânzare și, totodată, prima Dacia care a depășit pragul de 300.000 de unități vândute într-un singur an – mai exact 309.392 de unități, marcând o creștere de 14,5% față de 2023, scrie Radio România Actualități.

La rândul său, Jogger își consolidează poziția pe piață, fiind în 2024 al doilea cel mai vândut model din segmentul C (excluzând SUV-urile) în Europa, cu 96.440 de unități vândute și o creștere de 2,4% comparativ cu anul anterior.

În același timp, Logan rămâne un pilon important al ofensivei Dacia pe piețele internaționale, continuând să joace un rol strategic în portofoliul mărcii.

Noutăți la nivel de design exterior

În privința noutăților pentru modelele Sandero, Sandero Stepway, Jogger și Logan, am aflat că acestea sunt primele vehicule ale mărcii care integrează noua semnătură luminoasă LED, caracterizată printr-un „T” inversat plasat deasupra noilor faruri, accentuând astfel aspectul robust al mașinii. Această semnătură luminoasă este conectată vizual la grila radiatorului – și ea redesenată – printr-o linie subțire de puncte albe, asemănătoare unor pixeli, ce contrastează puternic pe fundalul negru al grilei.

La modelul Jogger, luminile din spate se prelungesc pe luneta hayonului, creând un design curat și elegant. Datorită formei verticale, aceste lumini urmează conturul aripilor, întărind impresia de robustețe și consolidând postura impunătoare a mașinii.

În cazul Sandero Stepway, noutatea de design constă într-o bandă neagră mată, cu un model în dungi, care se întinde între stopurile spate și bara de protecție reproiectată. Totodată, modelele Sandero Stepway și Jogger primesc noi protecții Starkle pentru pasajele roților, partea inferioară a caroseriei și contururile proiectoarelor de ceață, completând astfel aspectul robust și modern.

În funcție de nivelul de echipare, modelele Sandero, Sandero Stepway, Jogger și Logan sunt echipate fie cu noi jante de protecție, fie cu jante din aliaj ușor, iar finisajul Expression include în dotarea standard o antenă tip aripă de rechin. De asemenea, apare o nouă nuanță metalizată a caroseriei, Amber Yellow, disponibilă pentru Sandero, Sandero Stepway și Logan, în timp ce nuanța Sandstone este acum oferită pentru Sandero, Jogger și Logan.

La interior, noile guri de ventilație de pe bord adoptă un design în formă de „T” inversat, inspirat de semnătura luminoasă a vehiculului. Bordul și panourile ușilor din față beneficiază de o nouă tapițerie în stofă albastră pentru versiunea Expression și în nuanța Blue Denim pentru nivelul Journey. În plus, sunt folosite materiale textile noi, mai rezistente, pentru scaune, bord și uși, conferind habitaclului un aspect plăcut și primitor.

Noul sistem multimedia dispune de un ecran central de 10 inch, navigație conectată și încărcător wireless pentru telefon. Pentru o experiență completă, tabloul de bord digital de 7 inch a fost actualizat cu un design nou al interfeței, oferind o utilizare intuitivă și modernă.

Performanțe și motorizări noi

Noul motor hibrid de 155 CP, introdus inițial pe modelul Bigster, este acum disponibil și pe Jogger, înlocuind vechiul hibrid de 140 CP. Acesta va ajunge pe Sandero Stepway în ultimul trimestru al anului 2026, marcând prima dată când acest model beneficiază de un grup motopropulsor electrificat.

Totodată, a fost lansat un nou sistem de propulsie flex-fuel turbo, cu 3 cilindri și o capacitate de 1,2 litri, care dezvoltă 120 CP – cu 20 CP mai mult decât versiunea anterioară. Acest motor combină pentru prima dată avantajele GPL-ului cu confortul unei cutii automate.

Transmisia automată cu dublu ambreiaj, cu 6 trepte, oferă schimbări de viteză line și rapide și este disponibilă pe toate modelele ca alternativă la cutia manuală cu 6 trepte.

dacia

Dată publicare: 07-10-2025 15:50

