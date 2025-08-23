Dacia Sandero domină piața europeană după primele 7 luni din 2025. Câte mașini a vândut uzina de la Mioveni

Dacia Sandero a fost cea mai vândută mașină din Europa în luna iulie. Aceasta este cea de a aptra lună din 2025 în care mașina produsă la Mioveni a dominat topurile europene.

Dacia Sandero a fost cea mai vândută mașină din Europa în luna iulie, punând capăt seriei de trei luni în care Renault Clio a dominat acest top, notează Autonews.com.

După primele șapte luni din acest an, în Europa au fost vândute peste 150.000 de unități Dacia Sandero, modelul fabricat la uzina de la Mioveni reușind să se mențină pe trendul din 2024 când a fost cea mai vândută mașină.

Datele de piață citate de compania de cercetare JATO arată că doar în luna iulie Dacia a vândut peste 24.000 de mașini, în scădere cu 9% față de aceiași lună din 2024. Cu toate acestea, a reușit să conducă clasamentul din această lună.

Cifrele analizate indică faptul că modelul vândut la Mioveni s-a vândut cel mai bine în Franța, Italia și Germania.

În ceea ce privește restul topului, după Dacia Sandero, în acest top se mai află Peugeot 208, Volkswagen Golf, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tiguan, dar şi Dacia Duster.

