Dacia a numit pentru prima dată la conducerea sa o femeie. Ce planuri are cu mașina românească nemțoaica adusă de la Mercedes

09-09-2025 | 16:36
Katrin Adt
Renault

Dacia este condusă pentru prima dată în istoria sa de o femeie, după ce Renault a decis să o numească în funcția de CEO a producătorului românesc pe Katrin Adt, fostă vicepreședinte la Mercedes.

Cristian Anton

Dacia va fi condusă pentru prima dată în istoria sa de aproape 60 de ani de o femeie. Katrin Adt este noul CEO al mărcii românești, unde a fost adusă din poziția de vicepreședinte la Mercedes. Nemțoaica de 53 de ani l-a înlocuit astfel pe fostul CEO Denis Le Vot, care părăsește compania.

Sub conducerea lui Denis, marca Dacia a devenit un brand puternic, cu o gamă de modele atractivă, reușind să atragă o bază de clienți tot mai largă. În numele Renault Group, doresc să-i mulțumesc lui Denis pentru toate realizările sale de-a lungul anilor. Îi urez bun venit lui Katrin Adt, a cărei experiență vastă în industria auto va reprezenta un atu esențial pentru Dacia”, a declarat François Provost, CEO al Renault Group.

Katrin Adt are o experiență de aproape 26 de ani în industria auto, unde a activat în cadrul Daimler și Mercedes-Benz, în principal pe vânzări. Una dintre cele mai importante proiecte ale sale a fost coordonarea transformării mărcii Smart într-una 100% electrică.

Francezii vor ”electrificarea Dacia în mod inteligent”

Acesta pare a fi și unul dintre motivele care au stat la baza numirii de CEO la Dacia. Oficialii Renault, care deține din 1999 probabil cel mai cunoscut brand românesc, au explicat pentru Profit că Dacia avea prea multă independență în cadrul grupului și avea nevoie de un control mai bun pentru extinderea pe piața internațională.

duster australia
Dacia ajunge, în sfârșit, și în Australia. Ce preț va avea la antipozi ”mult așteptatul Duster”

Vreau mai multă consistență strategică între cele două branduri (Dacia și Renault – n.red.), dar și pentru a susține creșterea în afara Europei”, a declarat Francois Provost, șeful Renault.

Potrivit acestuia, noua șefă are ca principală misiune ”electrificarea Dacia în mod inteligent”, dar cu ”păstrarea unui preț rezonabil pentru clienți”.

Uzinele Dacia și Ford din România lansează noi modele electrice. Producția auto accelerează după aderarea la Schengen

