Centrul Naţional de Management al Crizelor anunţă că a activat mecanismul de raportare al Celulei de criză, transmite IPN.

Potrivit instituţiei, autorităţile colectează informaţii pentru a evalua situaţia şi eventualele consecinţe ale seismului.

Nu au fost raportate victime, iar instituţiile responsabile sunt pregătite să intervină, dacă va fi necesar.

CNMC îndeamnă cetăţenii să respecte măsurile de siguranţă în cazul cutremurelor: să se adăpostească sub o masă solidă, să stea departe de ferestre, să nu folosească ascensorul şi să evite clădirile avariate.

Totodată, oamenii sunt îndemnaţi să se informeze din surse oficiale şi să apeleze 112 doar în situaţii de urgenţă.