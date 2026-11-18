Sunt anunțate intensificări ale vântului în toate regiunile țării, ploi moderate și cantități importante de apă în vest și la munte. La altitudini mari, rafalele pot depăși 120 km/h.

Informarea meteorologică este valabilă de miercuri, 18 noiembrie, de la ora 10:00, până vineri, 20 noiembrie, la ora 22:00. Vântul va avea viteze de 45-65 km/h, iar la munte rafalele vor ajunge la 80-100 km/h. În noaptea de joi spre vineri, acestea pot depăși 100-120 km/h.

În jumătatea de vest a țării și în zonele montane sunt așteptate ploi moderate cantitativ, care vor avea și caracter de aversă. Pe arii restrânse din vest și sud-vest, precipitațiile vor fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge local la 25-60 l/mp.

Cod galben de ploi în mai multe zone din vestul țării

ANM a emis un cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabil miercuri, 18 noiembrie, între orele 10:00 și 20:00. Avertizarea vizează Banatul, sud-vestul Transilvaniei, local vestul Carpaților Meridionali și Carpații Occidentali.

În aceste regiuni, ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, în intervale scurte sau prin acumulare.