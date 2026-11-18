Sunt anunțate intensificări ale vântului în toate regiunile țării, ploi moderate și cantități importante de apă în vest și la munte. La altitudini mari, rafalele pot depăși 120 km/h.
Informarea meteorologică este valabilă de miercuri, 18 noiembrie, de la ora 10:00, până vineri, 20 noiembrie, la ora 22:00. Vântul va avea viteze de 45-65 km/h, iar la munte rafalele vor ajunge la 80-100 km/h. În noaptea de joi spre vineri, acestea pot depăși 100-120 km/h.
În jumătatea de vest a țării și în zonele montane sunt așteptate ploi moderate cantitativ, care vor avea și caracter de aversă. Pe arii restrânse din vest și sud-vest, precipitațiile vor fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge local la 25-60 l/mp.
Cod galben de ploi în mai multe zone din vestul țării
ANM a emis un cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabil miercuri, 18 noiembrie, între orele 10:00 și 20:00. Avertizarea vizează Banatul, sud-vestul Transilvaniei, local vestul Carpaților Meridionali și Carpații Occidentali.
În aceste regiuni, ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, în intervale scurte sau prin acumulare.
Avertizare de cod portocaliu
Tot miercuri, în același interval orar, este în vigoare un cod portocaliu de ploi torențiale în Munții Banatului și local în vestul Carpaților Meridionali. Aici se vor mai acumula cantități importante de apă, de 30-50 l/mp.
Avertizare de cod portocaliu, valabilă de miercuri, 18 noiembrie, de la ora 10:00, până joi, 19 noiembrie, la ora 20:00, vizează intensificările vântului în zonele montane. În zona înaltă, rafalele vor ajunge la 90-120 km/h.
De asemenea, în noaptea de joi spre vineri și pe parcursul zilei de vineri, vântul se va intensifica în toate regiunile țării, cu viteze de 45-65 km/h. La altitudini mari, rafalele pot depăși 100-120 km/h.
Cum va fi vremea în București în următoarele zile
În Capitală, miercuri, 18 noiembrie, cerul va avea înnorări temporare și va ploua trecător, mai ales în a doua parte a intervalului. Cantitățile de apă vor ajunge la 4-8 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, dar se va intensifica în timpul nopții, când rafalele vor atinge 40-45 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 15 grade, iar minima va coborî la 8-9 grade.
Joi, 19 noiembrie, cerul va fi variabil în timpul zilei, însă norii se vor înmulți treptat, iar trecător va ploua. Se vor acumula 5-10 l/mp. Vântul va deveni mai puternic în a doua parte a nopții, cu viteze de 50-60 km/h. Maxima va ajunge la 17 grade, iar minima va fi de 8-10 grade.
Vineri, 20 noiembrie, vremea va fi vântoasă, cu rafale de 50-60 km/h. Cerul va fi variabil, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 16 grade.
Pentru municipiul București, ANM a emis o informare meteorologică privind intensificările vântului, valabilă de miercuri, 18 noiembrie, ora 10:00, până vineri, 20 noiembrie, ora 22:00.
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