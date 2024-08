Planta de apartament care necesită cea mai puțină atenție. Trăiește chiar dacă nu primește îngrijirea corespunzătoare

Puternică și rezistentă când este crescută ca plantă de interior, îngrijirea unei dracaena este foarte ușoară.

Există în jur de 120 de varietăți, toate cu frunze lungi care conferă unei încăperi o notă tropicală. Pot fi înalte și impunătoare, dar prosperă și în lumină mai redusă, lucru care le face perfecte pentru birouri, sufragerii sau holuri.

Totul despre dracaena. Cum să îngrijești această plantă

Există multe varietăți de dracene, dar aceleași reguli se aplică în general tuturor, în special când sunt crescute ca plante de interior.

Lumină

Deși dracaena are o aparență tropicală, ea nu tolerează bine lumina directă a soarelui. Aceste plante solicită o lumină indirectă, dar multe specii se vor descurca bine și în lumină mai redusă, inclusiv în umbră. Frunzele vor deveni mai groase și mai luxuriante într-o locație mai luminoasă, dar nu necesită sau nu prosperă în lumina directă a soarelui.

Apă

Aceste plante ar trebui udate regulat cu apă călduță după ce suprafața solului s-a uscat. Evită să folosești apă rece când uzi această plantă.

O metodă inedită de a uda florile este cea în care se folosesc cuburi de gheață. Atenție însă, această metodă nu este potrivită pentru toate tipurile de plante.

Temperatură și umiditate

Dracaena este o excelentă plantă de interior deoarece apreciază aceleași temperaturi ambientale pe care le preferă și oamenii, în jur de 15 până la 21 de grade în timpul zilei și 10 până la 15 grade noaptea.

Asemănător habitatului lor natural, aceste plante apreciază o umiditate relativ ridicată, deci atunci când umiditatea din aer scade, așa cum se întâmplă adesea în interior în timpul iernii, este o idee bună să le pulverizezi cu apă sau să le așezi într-o tavă cu pietre și apă. Cu toate acestea, dracaena este destul de iertătoare în ceea ce privește temperaturile camerei, atât timp cât nu sunt prea reci.

Sol

În sălbăticie, aceste plante prosperă în sol nisipos. În interior, plantele au nevoie de aceeași drenaj, dar prosperă cel mai bine în sol bogat cu un conținut organic ridicat. Nu adăuga perlit la amestecul de ghiveci deoarece conține fluorură, la care planta este sensibilă.

Probleme comune

Dracaena poate suferi de o afecțiune numită "înverzire". Înverzirea apare atunci când vârful frunzelor unei plante devin maro și se usucă. Este în principal o problemă estetică și nu reflectă în mare măsură starea de sănătate a plantei tale.

Apa de la robinet poate fi de vină, deoarece poate conține exces de clor, săruri și alte minerale care pot deteriora ușor planta ta. Alege apă distilată sau apă de ploaie proaspătă dintr-un butoi de ploaie exterior pentru a evita semnele de înverzire.

Păduchii sunt rar o problemă pentru o dracaena, dar se poate întâmpla. Infestările obișnuite cu dăunători de plante de interior, cum ar fi păduchii lanosi, afidele și tripsii, pot eroda frunzele și rădăcinile dracaenei tale sănătoase. Verifică sub frunze și în jurul rădăcinilor plantelor pentru semne de probleme cu insectele.

O astfel de plantă rămâne una dintre cele mai ușor de îngrijit. Dacă ești începător în creșterea plantelor de interior, o dracaena este o opțiune excelentă.

Ele oferă o eleganță fiecărei încăperi fără să fie nevoie să faci investiții enorme sau să aloci mult timp ori efort în îngrijirea lor.

Dacă e prima oară când ai o plantă, uită-te la nevoile speciei pe care o ai. Câtă apă are nevoie, câtă lumină și cum trebuie să o îngrijești.

Planta poate tolera neglijența și se va redresa rapid după orice daună.

Tipuri de dracaena

Explorează zecile de varietăți de dracaene pentru o adiție unică și impresionantă la peisajul tău interior sau exterior.

Dracaena Braunii

Nume comun: Bambus norocos

Dracaena braunii, cunoscută și sub denumirea de bambus norocos, nu are nimic de-a face cu bambușii. Acest arbust are tulpini subțiri și flexibile, iar frunzele sale conice pot atinge o înălțime de 1,5 metri.

Dracaena Cinabari

Nume comun: Arborele de sânge de dragon, Arborele dragonului

Dracaena cinabari, cunoscută și ca arborele de sânge de dragon, este un copac cu un trunchi gros și o coroană emisferică de frunze verticale și rigide. Acest copac impresionant poate atinge o înălțime de 10 metri.

Dracaena Drake

Nume comun: Arborele dragonului din Insulele Canare

Dracaena drake, cunoscută popular ca arborele dragonului din Insulele Canare, este un copac cu creștere foarte lentă, având nevoie de aproximativ zece ani pentru a crește un metru. Cu un trunchi gros și frunze groase, piele, acest copac poate atinge o înălțime de 12 metri. Florile sale albe sunt rare, necesitând mult timp pentru a fi produse.

Dracaena Fragrans

Nume comun: Trunchiul brazilian

Dracaena fragrans, cunoscută și sub denumirea de trunchi brazilian, este un arbust care crește până la un metru înălțime. Această specie produce flori albe cu aromă dulce, caracteristică de aici și denumirea de "fragrans", însemnând parfumat sau aromat.

Dracaena Fragrans 'Compact'

Nume comun: Dracaena compactă

Dracaena 'Compact' este o varietate de Dracaena fragrans cu frunze late și scurte, care nu depășește un metru înălțime.

Dracaena Reflexa var. Angustifolia

Nume comun: Dracaena marginata

Dracaena reflexa var. angustifolia, cunoscută și sub denumirea de Dracaena marginata, este un arbust sau copac mic cu frunze liniare, subțiri și verzi, cu margine roșu închis sau portocaliu. Poate atinge o înălțime de până la 5 metri.

Dracaena Tamara

Nume comun: Drago de Gran Canaria

Dracaena tamaranae, cunoscută și sub numele de drago de Gran Canaria, este o plantă arbore cu frunze rigide, ascuțite, de culoare albăstruie și cenușie. Aceasta poate depăși 8 metri înălțime și produce flori verzuie-albicioase.

Pentru interior, este important ca Dracaena să fie plasată într-o cameră luminoasă, astfel încât să poată crește corespunzător.

Pentru exterior, pune-le în semi-umbră, cu excepția speciilor precum Dracaena drake și Dracaena tamaranae, care necesită plin soare.

De asemenea, copacul de sânge de dragon (Dracaena cinabari) preferă lumina directă a soarelui.

Prin respectarea acestor sfaturi simple, te vei putea bucura de frumusețea și eleganța acestor plante deosebite.

Dracaena sunt nu doar ușor de întreținut, dar și extrem de variate, oferind opțiuni pentru orice gust și spațiu.

