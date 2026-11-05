Serviciul Național pentru Păduri și Faună Sălbatică din Peru (Serfor) a publicat imagini în care se vede cum vameșii descoperă arahnidele, aflate în diferite stadii de dezvoltare, după ce o sesizare anonimă a declanșat o anchetă, potrivit Aol.

Tarantulele ar fi fost destinate colecționarilor

Cora Suarez, reprezentantă a Serfor, a declarat că autoritățile au găsit între 15 și 22 de șosete în fiecare valiză, fiecare conținând un număr diferit de tarantule, din specii variate.

Aceasta a adăugat că animalele sunt căutate pentru culorile și dimensiunile lor și că ar fi putut fi destinate colecționarilor.

Polițiștii peruani specializați în infracțiuni de mediu i-au reținut pe cei trei cetățeni străini după ce i-au interceptat în timp ce efectuau formalitățile de check-in pentru zbor.

Autoritățile au precizat că aceștia urmează să fie cercetați penal, sub coordonarea Parchetului Specializat în Infracțiuni de Mediu.