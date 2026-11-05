Conform Ministerului de Interne, 600.000 de oameni au manifestat în peste 70 de orașe. Și, inevitabil, au apărut din nou tensiuni și violențe.

Au apărut primele tensiuni în fruntea coloanei de manifestanţi de la Paris, după ce, de dimineață, forțele de ordine au intervenit pentru a dispersa un grup de tineri protestatari care blocaseră o arteră, într-o zonă unde nu primiseră autorizație.

Manifestația de la Lyon a fost marcată de incidente și confruntări între participanţi și forțele de ordine. Tensiunile au fost alimentate de decizia prefecturii de a interzice protestele în zona centrală, invocând violențele și jafurile din 17 octombrie, când au fost incendiate clădiri și devastate numeroase magazine.

De data aceasta, un grup de 500 de persoane, considerat de autorități cu risc ridicat, s-a poziționat în fruntea coloanei de manifestanți. Îmbrăcați în negru și cu fețele acoperite, huliganii au aruncat cu materiale pirotehnice și proiectile improvizate.

Un alt incident grav al zilei a fost incendierea unui liceu din Tournefeuille, în zona metropolitană a orașului Toulouse.

Kamel Chibli, vicepreședinte al regiunii Occitania din partea Partidului Socialist: ”Este o catastrofă. A ataca un liceu înseamnă a ataca Republica și țara noastră. Incendiul la această instituție şcolară a fost provocat. Este un act deliberat. Vom pune la dispoziția prefecturii imaginile de la camerele de supraveghere, pentru identificarea rapidă a autorilor și condamnarea acestora cu cea mai mare fermitate. Este un scandal, o rușine!”

La fel, indivizi mascați au aprins un foc la poarta unui liceu din Lille.

Blocarea instituțiilor de învățământ

În zi de grevă generală a continuat blocarea instituțiilor de învățământ, peste 80, potrivit guvernului, însă sindicatele vorbesc de peste 1000 fie blocate, fie închise prin decizii administrative.

Sindicatele reunite și tinerii au mobilizat sute de mii de manifestanți în toată Franța.

”Avem revendicările noastre. Acestea vizează în principal problemele legate de costul vieții. Noi, ca reprezentanți sindicali, avem o soluție pentru problemele legate de puterea de cumpărare: creșterea salariilor. Și astăzi nu am obținut o creștere salarială”.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat că măsurile de securitate pentru astăzi au fost "exact aceleași" ca pe 31 octombrie. Ceea ce înseamnă că au fost mobilizați 70.000 de polițiști și jandarmi pe întreg teritoriul Franței.

Pe de altă parte, traficul feroviar a fost serios perturbat mai ales pe liniile regionale, îndeosebi în Ile-de-France, regiunea Parisului.