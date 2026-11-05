Ministrul Dezvoltării a revenit cu precizări în problema balcoanelor închise ilegal. Ce se întâmplă cu impozitele

Potrivit ministrului, proprietarii nu vor fi obligați să plătească impozite duble sau taxe de zece ori mai mari și nici să suporte cheltuieli de mii de lei pentru legalizarea balcoanelor.

„Am emis astăzi un ordin pentru a clarifica interpretarea prevederilor legale. Nimeni nu va fi obligat să plătească impozit dublu sau taxe înzecite și nici să cheltuiască mii de lei ca să-și legalizeze balconul”, a declarat Marcel-Alexandru Stoica.

Precizările vin după intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2026 privind aprobarea CATUC, care a generat confuzii în privința regimului juridic al lucrărilor executate fără autorizație.

Discuțiile au vizat în special posibilitatea de intrare în legalitate a balcoanelor închise, sancțiunile aplicabile, termenul de prescripție a răspunderii contravenționale și documentațiile tehnice pe care proprietarii ar trebui să le prezinte.