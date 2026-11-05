Ministrul Dezvoltării a revenit cu precizări în problema balcoanelor închise ilegal. Ce se întâmplă cu impozitele

Potrivit ministrului, proprietarii nu vor fi obligați să plătească impozite duble sau taxe de zece ori mai mari și nici să suporte cheltuieli de mii de lei pentru legalizarea balcoanelor.
„Am emis astăzi un ordin pentru a clarifica interpretarea prevederilor legale. Nimeni nu va fi obligat să plătească impozit dublu sau taxe înzecite și nici să cheltuiască mii de lei ca să-și legalizeze balconul”, a declarat Marcel-Alexandru Stoica.
Precizările vin după intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2026 privind aprobarea CATUC, care a generat confuzii în privința regimului juridic al lucrărilor executate fără autorizație.
Discuțiile au vizat în special posibilitatea de intrare în legalitate a balcoanelor închise, sancțiunile aplicabile, termenul de prescripție a răspunderii contravenționale și documentațiile tehnice pe care proprietarii ar trebui să le prezinte.
Anterior, prevederile noului Cod al urbanismului au fost interpretate în sensul că proprietarii care au închis balcoane sau au realizat mansarde și anexe fără autorizație ar putea fi obligați să achite un impozit majorat cu 100% pentru întreaga locuință, până la regularizarea lucrărilor.
Autoritățile locale au semnalat dificultăți în aplicarea legislației, în special în situațiile în care modificările au fost făcute în urmă cu 10-15 ani.
Bogdan Cotigă, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 3: ”Exemplul pe care mi l-au dat colegii de la Control Construcții a fost să aibă un termen de prescripție. Dacă un cetățean și-a închis balconul acum 15 ani mai poate răspunde? Și mai poate primi o sancțiune sub forma majorării impozitului în prezent? Sau nu? Pentru că el a făcut această contravenție, el a încălcat legea de la momentul respectiv în urmă cu 15 ani”.
Sursa:
StirilePROTV
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