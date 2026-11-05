Lucrările au fost înghețate timp de 9 ani, după ce organizațiile de mediu au obținut în instanță anularea acordului de construire.

Hidrocentralele de la Bumbești și Dumitra, de pe râul Jiu, ar avea împreună o putere de 65 de MW.

Construcția lor a început în 2004. La scurt timp, zona a fost transformată în Parcul Național Defileul Jiului, iar după ce România a aderat la Uniunea Europeană, legislația de mediu s-a modificat. Niște organizații non-guvernamentale au reclamat că proiectul nu respectă regulile noi și au contestat în instanță avizul de mediu. În 2017, lucrările au fost sistate. Au urmat 9 ani de procese. Între timp, reprezentanții statului au adaptat proiectul, iar acum au avut prima victorie în instanță. Sentințele nu sunt definitive, dar procedurile de autorizare și continuare a lucrărilor pot fi reluate, spun autoritățile.

Cosmin Popescu, președintele CJ Gorj: „Așteptăm să vină cu documentația finală pentru a emite autorizația de construire.”

Hidrocentrala Dumitra este finalizată în proporție de 99 la sută, iar cea de la Bumbești – de 77 la sută.

Potrivit specialiștilor, dacă nu apar alte piedici, peste un an ar putea începe producția de energie la prima hidrocentrală, iar la cealaltă în 2028.

Marius Grecu, inginer șef Uzina Hidroelectrică Târgu Jiu: „De ce spun 99%? Pentru că mai trebuie, dacă vedeți, și balustrada aceasta este ruginită, nu are un impact, dar trebuie adusă în stare normală, avem scara de pești, trebuie finalizată, este una dintre măsuri.”

Natalia Intotero, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: „Pentru aceasta suntem aici, pentru a ne asigura că tot ceea ce este scris în legislație se și respectă, dar, în egală măsură, trebuie să înțelegem că România are nevoie de energie.”

Activiștii de mediu au anunțat că vor continua demersurile de oprire a lucrărilor în instanță.

Vlad Popescu, activist de mediu, reprezentant Bankwatch România: „Nu au fost luate în calcul observațiile noastre. Le-am semnalat și prin plângere prealabilă. În general, considerăm că nu a fost suficient de bine evaluat impactul biodiversității din zona Defileului.”

Potrivit reprezentanților Hidroelectrica, cele două hidrocentrale ar putea produce peste 91 de gigawați de energie electrică pe an.