Imaginile video ale incidentului au arătat cum ofiţerii au târât cel puţin o persoană la Aeroportul Internaţional Seattle-Tacoma, în timp ce o femeie striga că i se ia fiica şi că aceasta are permis de muncă.

🇺🇸 #EEUU | ICE detiene a un padre y a su hija en pleno aeropuerto de #Seattle-#Tacoma. El arresto ocurrió en un puente de embarque del aeropuerto, donde la joven comenzó a gritar que los agentes se estaban llevando a su padre, identificado como Ricardo Laronga. Durante el reclamo, aseguró que ambos tenían permiso de trabajo, pero no documentos migratorios. De acuerdo con la publicación que difundió el caso, los agentes regresaron posteriormente y también detuvieron a la hija. https://t.co/faI4SRmJZB

Serviciul de Imigrare şi Vamă (ICE) a declarat într-un comunicat că ofiţerii săi au desfăşurat o operaţiune de aplicare a legii cu ţintă precisă pentru a-l aresta pe Ricardo Larrondo Mendoza, un imigrant din Mexic care „şi-a depăşit termenul de şedere prevăzut de viză, încălcând legile ţării noastre”.

În timpul confruntării, o altă pasageră „a aruncat cafea fierbinte asupra ofiţerilor”, se precizează în comunicatul ICE. S-a stabilit că acea femeie, Sofia Hernandez Mejia, se afla ilegal în SUA, venind din Mexic, şi că, de asemenea, îşi depăşise termenul de şedere permis de viză, a precizat ICE. Ea ar putea fi acuzată de agresiune asupra unui ofiţer federal.

Datele online privind zborurile au arătat că zborul Alaska 1306, a cărui plecare era programată la ora 8:10 dimineaţa, a avut o întârziere.

Alaska Airlines a declarat că ofiţerii ICE nu au anunţat în prealabil acţiunea de aplicare a legii, care a avut loc în timpul unui weekend aglomerat, înaintea sărbătorii de Ziua Recunoştinţei.

„Suntem îngrijoraţi de acţiunea de aplicare a legii din această dimineaţă, care a avut loc în timpul îmbarcării la zborul Alaska 1306”, a declarat compania aeriană. „Recunoaştem cât de tulburător a fost acest incident pentru angajaţii şi pasagerii afectaţi.”

Compania a adăugat că se angajează să „trateze fiecare pasager cu demnitate şi respect”.

Ofiţerii care au efectuat arestarea purtau jachete fără însemne şi pantaloni de culoare kaki. În înregistrarea video se vede cum se luptă cu cineva la pământ, în timp ce pasagerii, înconjuraţi de valize cu roţi, privesc scena.

ICE a intensificat arestările în aeroporturi încă din vară, vizând în special persoanele care au depăşit termenul de şedere permis de viză în trecut.

Alaska Airlines a declarat că colaborează cu Portul din Seattle, care administrează aeroportul, pentru a verifica dacă au fost respectate protocoalele, precum şi că şi-a exprimat îngrijorarea „direct către autorităţile competente”.

Portul din Seattle a declarat într-un comunicat că arestarea a fost traumatizantă nu numai pentru familia afectată, ci şi pentru ceilalţi pasageri, şi că autorităţile locale vor „colabora cu oficialii federali pentru a înţelege mai bine ce s-a întâmplat”.

Guvernatorul statului Washington, Bob Ferguson, membru al Partidului Democrat, a declarat că tacticile ICE sunt „profund antiamericane” şi a cerut desfiinţarea agenţiei.

„Înregistrarea video este îngrozitoare şi îţi dă fiori”, a spus Ferguson în cadrul unei conferinţe de presă ţinută după-amiază, alături de lideri sindicali şi aleşi locali. „Avem nevoie de un sistem de aplicare a legilor privind imigraţia şi de securitate la frontieră care să fie eficient, etic şi uman. Iar ICE nu corespunde acestor criterii. Este imposibil de reformat.”

Ferguson a mai spus că investighează modul în care agenţii ICE au avut acces la pasarela de îmbarcare şi consideră că aceştia au încălcat o lege statală pe care a semnat-o în martie, care limitează acoperirea feţei de către ofiţerii de aplicare a legii.

April Sims, preşedinta Consiliului Muncii din statul Washington, AFL-CIO, care reprezintă peste 600.000 de lucrători, a declarat că la bordul zborului se aflau membri ai sindicatului. Ea a afirmat că această acţiune a perturbat traficul aerian într-una dintre cele mai aglomerate perioade şi la doar câteva zile după ce zborurile au fost suspendate la nivel naţional din cauza unei probleme de comunicaţii.

„Angajaţii aeroporturilor se confruntă deja cu un stres extraordinar, pasagerii sunt deja anxioşi şi, în loc să restabilească calmul şi încrederea, agenţii federali au generat şi mai multă teamă şi haos”, a spus ea.