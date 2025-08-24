Patru reguli simple care te pot ajuta să slăbești sănătos. Medic italian: Nu este nevoie de diete

Stiri Diverse
24-08-2025 | 18:15
mancare
Shutterstock

Obezitatea a adevenit o problemă globală, astfel că un miliard de oameni se confruntă cu ea. Este o situație urgentă care are nevoie de soluții, iar unele pot fi mai simple de cât am crede.

autor
Stirileprotv

Dietele nu funcționează, mai ales atunci când sunt făcute de unul singur și în anumite perioade ale anului, cum ar fi după întoarcerea din vacanțe. Este nevoie, mai degrabă, de o strategie pe termen lung și de adoptarea unor obiceiuri sănătoase, spune un medic nutriționist pentru publicația Corriere della Sera.

Medicul italian Franco Berrino, fost director al Departamentului de medicină preventivă și predictivă de la Istituto dei Tumori din Milano și fondator al asociației La Grande Via, susține că nu e nevoie decât de respectarea a patru reguli simple simple în lupta cu greutatea în plus.

Regula numărul unu: mestecarea

Numeroase studii au arătat că persoanele supraponderale nu mestecă bine, dar nu este clar care este cauza și care este efectul. Așadar, persoanele obeze înghit mâncarea fără să mestece pentru că sunt grași sau sunt grași pentru că nu mestecă?

A doua explicație este probabil cea corectă. Un studiu experimental care a comparat persoane care mestecau de 15 ori cu cele care mestecau de 40 de ori fiecare înghițitură a arătat un efect diferit asupra hormonilor produși de tubul digestiv: atunci când mesteci mult, stomacul produce mai puțină grelină, hormonul care stimulează pofta de mâncare. În schimb, intestinul produce mai multă colecistokinină, hormonul care calmează centrul apetitului, și GLP-1 (peptidă asemănătoare glucagonului 1), un hormon care scade glicemia și ajută la slăbit.

Citește și
corcodușe
Corcodușe sau zarzăre – beneficii și moduri de consum. Cum se conservă și de ce se mănâncă cu sare

Mai multe studii au confirmat că mestecarea îndelungată reduce apetitul și dorința de a mânca.

Regula numărul doi: cina luată devreme

Studiile arată că trecerea a cel puțin 14 ore între ultima masă a zilei și micul dejun de a doua zi ajută la pierderea în greutate.

De asemenea, cina ușoară este importantă. Și mai bine ar fi să sărim peste ea. Un studiu efectuat pe femei supraponderale aflate la o dietă ușor hipocalorică a arătat că, deși mâncau exact aceleași lucruri în aceleași cantități, cele care aveau o cină ușoară (doar 200 kilocalorii) și un mic dejun consistent slăbeau, pe când cele care aveau un mic dejun ușor (200 kilocalorii) și o cină bogată nu slăbeau.

Regula numărul trei: alimente care ajută la menținerea greutății

Legume, toate în afară de cartofi. Saturează mult, cu puține calorii. Cereale integrale, toate, dar mai ales orezul integral, cel mai sărac în proteine.

În cazul pâinii integrale, atenție să fie integrală adevărată, nu făină albă amestecată cu tărâțe. Foarte bune sunt pâinile integrale cu semințe de dovleac, floarea-soarelui, in, susan, care reduc indicele glicemic al pâinii.

În privința cerealelor pentru micul dejun, precum musli, atenție să nu conțină zahăr sau alți îndulcitori. Bogăția de fibre a cerealelor integrale, pe de o parte, dă sațietate, iar pe de altă parte hrănește microbii intestinali benefici (un microbiom sănătos ajută la menținerea greutății).

Leguminoasele: pe lângă indicele glicemic scăzut și conținutul ridicat de fibre, acestea conțin inhibitori ai enzimelor care digeră amidonul, încetinind digestia și absorbția glucozei, reducând astfel impactul glicemic general al mesei. În plus, inhibă lipaza pancreatică, reducând absorbția grăsimilor. Sunt calități „antinutriționale”, dar într-o epocă a supraalimentației sunt deosebit de benefice.

Fructe, toate, dar cu moderație cele foarte dulci, precum strugurii, smochinele și bananele. Nuci, alune, migdale, fistic, deși sunt foarte calorice, ajută la menținerea greutății. Doze mici de chefir, iaurt și legume fermentate, pentru un microbiom eficient sunt și ele recomandate.

Regula numărul patru: limitarea alimentelor care îngrașă

 Epidemiologii de la Universitatea Harvard, pe baza studiilor pe angajații din sănătatea SUA, au făcut un clasament al alimentelor care îngrașă. Pe primul loc se află chipsurile, urmate de cartofi, băuturi îndulcite, carne procesată (hamburgeri, hot-dog, cârnați și mezeluri), carne roșie, sucuri de fructe neîndulcite, făină rafinată, dulciuri industriale și unt.

În societatea noastră consumăm prea multe proteine (aproximativ 16% din caloriile ingerate, dublu față de necesar), în special proteine animale, iar cu cât mâncăm mai multe, cu atât ne îngrășăm mai mult. Doar dietele exagerat de hiperproteice (cu 40–50% din calorii din proteine) duc la slăbit, dar numai pentru că intoxică. Intoxicând centrul apetitului, se mănâncă mai puțin.

Cei care urmează aceste diete, imediat ce încetează consumul exagerat de proteine, se îngrașă mai mult ca înainte. Este mai bine să mâncăm hrana naturală a omului: cereale integrale, leguminoase, legume, fructe și doar ocazional carne, mai spune medicul.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: mancare, dieta, obezitate, alimentatie,

Dată publicare: 24-08-2025 18:15

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Corcodușe sau zarzăre – beneficii și moduri de consum. Cum se conservă și de ce se mănâncă cu sare
Stiri Diverse
Corcodușe sau zarzăre – beneficii și moduri de consum. Cum se conservă și de ce se mănâncă cu sare

Corcodușele, numite și zarzăre, sunt printre cele mai populare fructe de vară din România.

Bucătăria franceză - cele mai populare rețete pe care să le încerci ca turist în Franța. De ce este important vinul la masă
Stiri Diverse
Bucătăria franceză - cele mai populare rețete pe care să le încerci ca turist în Franța. De ce este important vinul la masă

Bucătăria franceză este considerată una dintre cele mai rafinate din lume, combinând rețete transmise din generație în generație cu tehnici culinare inovatoare. Pentru o experiență autentică în Franța, turiștii ar trebui să încerce câteva preparate. 

Ciuperci pleurotus - rețete rapide și sănătoase cu ciuperci pleurotus pentru orice ocazie. Beneficii și valori nutriționale
Stiri Diverse
Ciuperci pleurotus - rețete rapide și sănătoase cu ciuperci pleurotus pentru orice ocazie. Beneficii și valori nutriționale

Ciupercile pleurotus sunt apreciate pentru textura lor fină, gustul delicat și numeroasele beneficii nutritive, fiind ideale în rețete rapide și sănătoase, potrivite atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru momente speciale.

Recomandări
Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului
Stiri externe
Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului

În timp ce Kremlinul își dorește un aliat în fruntea Kievului, un nou sondaj realizat în Ucraina a arătat că președintele Volodimir Zelenski ar obține cel mai mare număr de voturi la următoarele alegeri prezidențiale.

Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ
Stiri actuale
Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ

Cincisprezece judeţe se află duminică sub atenţionare Cod galben de vânt, rafalele putând ajunge în unele zone și la 80 de km/h, anunţă meteorologii.

Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește
Stiri externe
Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește

Mișcările sociale anti-imigrație se întețesc în Marea Britanie, degenerând în unele cazuri în confruntări dure cu poliția. Proteste în fața centrelor de azil sunt peste tot în Anglia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 24 August 2025

02:20:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12