Un băiat de 12 ani a preluat controlul mașinii după ce mama lui a leșinat la volan, în UK: „A salvat atâtea vieți”

Un băiat de 12 ani a reușit să preia controlul mașinii mamei sale și să salveze „nenumărate vieți”, după ce aceasta a leșinat la volan în timp ce rula cu aproximativ 100 km/h.

Zac Howells le-a salvat viața atât lui, cât și mamei sale, Nicola Crump, în timp ce se deplasau sâmbăta trecută spre un târg de Crăciun, din Ebbw Vale, Țara Galilor de Sud, către aerodromul Wellesbourne din Warwickshire, scrie Metro.

Însă femeia, în vârstă de 37 de ani, a început să se simtă rău și, la scurt timp, a leșinat cu piciorul pe accelerație, înainte de a reuși să tragă mașina în siguranță pe marginea drumului A40, în apropiere de Ross-on-Wye, în comitatul Herefordshire.

„Am plecat de acasă la 5:30 dimineața și totul era în regulă. Nu luasem micul dejun pentru că plănuiam să mâncăm la un McDonald’s pe drum. Am coborât geamul și am reușit să-mi dau jos haina. Simțeam că mi se face rău, transpiram abundent. I-am spus lui Zac: «Mi-e rău, nu mă simt bine»”, a povestit ea.

A încercat să oprească mașina în siguranță pe drumul cu două benzi pe sens, însă abia a reușit înainte de a-și pierde cunoștința.

„Nu exista o bandă de urgență adevărată, doar o mică zonă de iarbă, așa că mai mult de jumătate din mașină a rămas pe banda de circulație. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc este un camion care a trecut pe lângă noi. Apoi am leșinat, înainte să apuc să pun mașina în modul parcare”, a spus Nicola.

Cum a reacționat copilul

În momentul în care Nicola a leșinat, piciorul ei a apăsat pe accelerație, iar mașina a început să traverseze benzile de circulație cu aproximativ 100 km/h.

Zac a reușit însă să se aplece și să vireze mașina spre zona verde mediană, pentru a o încetini, apoi a sunat la 112.

„Mi-a fost foarte frică, dar știam că trebuie să fac ceva. Când eram la telefon cu 112, i-am văzut abdomenul mișcându-se și am știut că respiră”, a spus băiatul.

De asemenea, el a reușit să oprească motorul folosind butonul start-stop, iar mașinile care treceau au putut continua să circule fără a fi nevoite să ocolească vehiculul.

Nicola a fost inconștientă timp de aproximativ opt minute și spune că următorul lucru pe care și-l amintește este lumina girofarelor apropiindu-se.

„Zac părea atât de calm. A oprit motorul pentru că mașina mea are un buton start-stop, iar când polițiștii au avut nevoie de navigație, l-a repornit ca să le arate drumul. A fost o reacție extrem de rapidă, incredibilă”, a spus ea.

Nicola a leșinat din cauza tensiunii arteriale scăzute și a fost trimisă la un cardiolog pentru investigații suplimentare înainte de a se urca din nou la volan. Ulterior, polițiștii din West Mercia l-au invitat pe Zac la sediul lor pentru a-i oferi un certificat de recunoaștere pentru curajul său.

„Ne-a salvat literalmente viețile și cine știe câte alte vieți. Slavă Domnului că a gândit atât de repede și a fost atât de curajos, pentru că amândoi am fi putut muri. Nu te pregătește nimeni pentru așa ceva! A fost pur și simplu incredibil – reacția lui rapidă, calmul, felul în care a vorbit cu poliția și cum m-a liniștit. Nu a intrat în panică, a fost uimitor”, a mai spus mama băiatului.

