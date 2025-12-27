„Unul la un milion”. Un bebeluș sănătos s-a născut după o sarcină extrem de rară, uimindu-i pe medici

O mamă din California și-a ținut în brațe fiul născut după o sarcină extrem de rară, în care fătul s-a dezvoltat în afara uterului, ascuns de un chist uriaș, într-un caz atât de rar încât medicii îl numesc „incredibil”.

Înainte ca micuțul Ryu să se nască, el s-a dezvoltat în afara uterului mamei, ascuns de o chist ovarian de dimensiunea unei mingi de baschet, o situație periculoasă atât de rară încât medicii săi intenționează să scrie despre caz într-o revistă medicală, potrivit ABC News.

Doar una din 30.000 de sarcini apare în abdomen în loc de uter, iar cele care ajung la termen complet „sunt practic inexistente, mult, mult mai puțin de 1 la un milion”, a spus dr. John Ozimek, director medical al secției de nașteri la Cedars-Sinai din Los Angeles, unde s-a născut Ryu. „Adică, este cu adevărat incredibil.”

Femeia nu știa că e însărcinată până înainte de naștere

Suze Lopez nu știa că este însărcinată cu al doilea copil până cu câteva zile înainte de naștere. Când burta a început să crească la începutul acestui an, a crezut că este doar chistul ovarian care s-a mărit. Medicii monitorizau masa de când avea 20 de ani, lăsând-o în continuare după ce îi îndepărtaseră ovarul drept și un alt chist.

Lopez nu a avut niciunul dintre simptomele obișnuite ale sarcinii, cum ar fi greața matinală, și nu a simțit mișcările fătului. Deși nu avea menstruație, ciclul ei era neregulat și uneori treceau ani fără acesta.

Timp de luni de zile, ea și soțul ei, Andrew Lopez, și-au continuat viața și au călătorit în străinătate. Însă durerea și presiunea din abdomen au crescut treptat, iar Lopez a decis că a venit momentul să îi fie îndepărtat chistul de 10 kilograme. Avea nevoie de o tomografie, care necesita mai întâi un test de sarcină din cauza expunerii la radiații. Spre surprinderea ei, testul a fost pozitiv.

Lopez i-a dat vestea soțului său la un meci de baseball, oferindu-i un pachet cu o scrisoare și un body pentru bebeluș. „Am văzut doar fața ei”, și-a amintit el, „și părea că vrea să plângă, să zâmbească și să râdă în același timp.”

La scurt timp după meci, Lopez a început să se simtă rău și a cerut ajutor la spital. S-a descoperit că avea tensiune arterială periculos de mare, pe care echipa medicală a reușit să o stabilizeze. I-au făcut analize de sânge, ecografie și RMN. Imaginile au arătat că uterul era gol, dar un făt aproape la termen, într-un sac amniotic, era ascuns într-un mic spațiu în abdomen, lângă ficat.

AP

Dr. Cara Heuser, specialistă maternal-fetală din Utah, care nu a fost implicată în caz, a spus că aproape toate sarcinile implantate în afara uterului, numite sarcini ectopice, se rup și provoacă hemoragie dacă nu sunt îndepărtate. Cele mai frecvente apar în trompele uterine. Dar Lopez și fiul ei au învins toate șansele.

Pe 18 august, o echipă medicală a adus pe lume băiețelul de 3,6 kilograme sub anestezie generală, îndepărtând în aceeași operație și chistul. Lopez a pierdut aproape tot sângele, a spus Ozimek, dar echipa a controlat hemoragia și i-a făcut transfuzii.

De atunci, Ryu este sănătos și se dezvoltă normal. Părinții săi se bucură să îl vadă interacționând cu sora sa de 18 ani, Kaila, și spun că el completează familia lor.

