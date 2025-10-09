Cum a furat un bărbat din Iași mii de euro de la un pasager israelian într-o cursă de ridesharing. Unde au fost găsiți banii

Un individ de 37 de ani din județul Iași a fost reținut de polițiștii din Bacău după ce a furat 5.500 de euro de la un cetățean israelian. Cei doi nu se cunoșteau, dar au călătorit împreună de la Sibiu la Iași.

Au folosit o aplicație de ridesharing și au fost preluați de un șofer de camion.

După o oprire păgubitul a observat că îi lipsesc banii din rucsac și a sunat la 112. Dar hoțul apucase deja să-i ascundă.

Polițiștii au găsit suma într-un plic lângă un bloc de locuințe.

Banii au fost restituiți, iar individul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat acum pentru furt calificat.

